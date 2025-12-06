Video: huyó con un policía sobre el capó tras protagonizar un choque

Según el acta policial, todo comenzó alrededor de las 11:25, cuando Hugo Rodrigo Candia Gavilán, al mando de un Toyota Vitz, fue impactado por un vehículo MG ZS blanco que cruzó de forma indebida sobre la autopista Silvio Pettirossi. La conductora, en lugar de detenerse, se dio a la fuga.

Candia decidió seguirla y logró alcanzarla sobre la avenida Aviadores del Chaco, donde intentó reclamar por el choque. La mujer descendió, lo insultó y volvió a huir, por lo que el joven llamó al Sistema 911 y solicitó apoyo policial.

Agentes de la Comisaría 10ª acudieron al lugar, la alcanzaron y pidieron a la conductora que estacionara a un costado. Sin embargo, lejos de acatar la orden, aceleró de forma brusca y embistió al subcomisario Félix Ciancio, quien quedó sobre el capó del vehículo mientras la mujer siguió huyendo.

Varios kilómetros con el policía sobre el capó

La camioneta avanzó varios kilómetros con el policía sujetándose para no caer al pavimento, atravesando calles como Aviadores del Chaco, Campos Cervera, Papa Juan XXIII, San Martín, Molas López y finalmente Zubizarreta, donde gracias al apoyo de otras patrullas se logró detener el vehículo.

Testigos confirmaron que durante el trayecto el agente permaneció expuesto y en grave riesgo, mientras la conductora realizaba maniobras peligrosas para evitar ser retenida.

Finalmente, la mujer fue identificada como Gloria María Chávez Leal, de 40 años. El caso fue comunicado al Ministerio Público, que abrirá una causa penal por hechos que podrían incluir lesión a un agente del orden, exposición al peligro en el tránsito terrestre, fuga y resistencia.