15 de enero de 2026 - 23:00

Asesinan a balazos a joven tarotista brasiguayo en Pedro Juan Caballero

La víctima murió de forma instantánea, según los intervinientes.
Un joven de 23 años, brasileño, hijo de paraguayos, que se dedicaba a la lectura de cartas, se convirtió en nueva víctima de sicariato este jueves en Pedro Juan Caballero; el atacante se trata de un solitario sicario que se movilizaba en una motocicleta que, tras consumar el hecho, huyó del lugar, según informó la Policía Nacional.

Un atentado mortal en perjuicio de un joven tarotista brasiguayo se registró en la noche de este jueves en la ciudad de Pedro Juan Caballero; la víctima murió de forma instantánea, según informaron los agentes policiales intervinientes. El fallecido fue identificado como Rodrigo Cristaldo Pereira, brasileño de 23 años, hijo de paraguayos, según informó el comisario Osval Lesme, director departamental de Amambay, de la Policía Nacional. El jefe policial indicó, además, que de acuerdo con el testimonio de allegados, el ahora fallecido se dedicaba a la lectura de cartas.

Rodrigo Cristaldo Pereira (23), asesinado.

Sicario actuó solo, según datos preliminares

El comisario general Osval Lesme, director de Policía de Amambay, manifestó que, según datos recabados en el lugar del hecho, un hombre que se encontraba solo, llegó a la casa de la víctima en una motocicleta; la víctima habría pensado que se trataba de un cliente más, acto seguido, el criminal efectuó varios disparos contra la humanidad de la víctima, que murió de forma instantánea.

Desde la Policía Nacional informaron que iniciaron las tareas investigativas para dilucidar el nuevo caso de sicariato registrado en esta parte del país.

