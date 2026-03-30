Investigan homicidio tras hallazgo del cuerpo de un trabajador rural en Amambay

La Dirección Departamental de la Policía Nacional, informó este lunes acerca de un hallazgo de cadáver, registrado en el interior de un inmueble ubicado en la colonia Potrero Sur a unos 15 kilómetros de la ciudad de Pedro Juan Caballero. El fallecido fue identificado como Manuel Dávalos Coronel, de 52 años, quien se desempeñaba como trabajador del mismo inmueble rural en el que encontraron su cuerpo con tres heridas de bala en el rostro, según informó el médico forense del Ministerio Público de esta ciudad, doctor Lucas Riveros.

El caso fue comunicado a la fiscala de turno Reinalda Palacios para la investigación correspondiente. Palacios indicó que la víctima era el encargado del lugar en el que encontraron su cuerpo y anunció que llevará a cabo las tareas tendientes al esclarecimiento del hecho.

Un hecho fortuito o un crimen planificado?

Tras el hallazgo del cadáver de Manuel Dávalos Coronel (52), intervinieron agentes de Criminalística de la Policía Nacional al igual que la fiscala de turno de Pedro Juan Caballero, Reinalda Palacios.

Los investigadores informaron que están abocados a la tarea investigativa; buscan determinar si fue un caso fortuito, teniendo en cuenta el hallazgo de envases de bebidas alcohólicas en el lugar por lo que no se descarta que haya sido producto de algún altercado durante una ronda de tragos.

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No obstante, el círculo de investigación aún no se cierra ya que se puede considerar la teoría de un crimen planificado por lo que tanto desde la Fiscalía como la Policía anunciaron la realización de más diligencias para esclarecer el crimen y localizar a los responsables.