Detienen a principal sospechoso de sucesivos ataques en Pedro Juan Caballero

Agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, ejecutaron allanamientos en Pedro Juan Caballero y la colonia Fortuna Guazú del Departamento de Amambay. La operación permitió la captura del señalado como principal sospechoso de los últimos ataques perpetrados en la zona y que tuvieron como una de sus víctimas al profesor Eulalio Aquino Fleitas (45), quien se desempeñaba como secretario de Asuntos Indígenas de la Gobernación de Amambay.

El detenido fue identificado como César Ramón López Jiménez, de 33 años, con antecedentes penales, según informó la Dirección de Policía.

Dos casos, mismos sicarios

Los investigadores manejan la información de los dos últimos ataques perpetrados entre el viernes y el sábado últimos fueron cometidos por los mismos sicarios; en uno de ellos murió Eulalio Aquino Fleitas y en otro resultó herido Marco Felipe Insaurralde Yua.

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El ahora detenido César Ramón López Jiménez (33) posee antecedentes penales por narcotráfico e intento de homicidio, según los intervinientes.