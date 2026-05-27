Investigan el brutal asesinato de un futbolista en Pedro Juan Caballero

Un joven de 28 años identificado como Richard David Rivarola Núñez, fue brutalmente asesinado en las afueras de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Su cuerpo fue encontrado casi totalmente carbonizado, tenía las manos y los pies atados con cuerdas, según informó la Policía Nacional.

Cerca del cuerpo fue encontrada su motocicleta incinerada y a unos 300 metros se encontró un celular que posteriormente será peritado, según los investigadores.

El hoy fallecido, formaba parte del plantel de futbolistas del Club General Díaz que juega en la Liga Deportiva de Amambay (LDA).

Golpeado y quemado vivo, según forense

Richard David Rivarola Núñez (28), habría sido sometido a tortura antes de ser asesinado, a juzgar por las manifestaciones del doctor César González Haitter, médico forense del Ministerio Público en Pedro Juan Caballero.

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“Tuvo quemaduras graves hasta el 90% del cuerpo, también se observan dos heridas por golpes, encima del ojo y en el cráneo, pero esas heridas no fueron mortales, a el lo queman estando vivo”, indicó González Haitter.

La investigación del caso quedó a cargo de la fiscala Mirta Martínez, quien lamentó el hecho y señaló que se inspeccionará el celular de la víctima además de otros elementos como el testimonio de familiares para tratar de esclarecer el crimen.

Solo se dedicaba al fútbol, según la familia

La señora Natalia Benítez, esposa de la víctima y con quien el joven deportista tuvo 2 hijos, dijo que la única actividad a la que se dedicaba su esposo era el fútbol y que desconoce quiénes y por qué lo asesinaron.

Refirió que la última comunicación con su pareja fue a las 17:00 horas del martes último. “A esa hora salió de casa para ir a practicar, desde ese momento no supimos nada más de Él”, expresó Benítez. Sus compañeros del equipo indicaron que Rivarola Núñez no llegó al club para practicar el martes.

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El macabro hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre movilizó a la Policía en la mañana de este miércoles, posteriormente se confirmó que la víctima se trataba de un futbolista. El hecho causó conmoción en la comunidad.