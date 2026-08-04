PJC: Dictan prisión preventiva del que supuestamente abusó de su hija y la embarazó

El juez penal de garantías de Pedro Juan Caballero, Álvaro Rojas, firmó el oficio N° 487 mediante el cual dispuso la remisión a la Penitenciaría Regional local de un hombre de 33 años, imputado por abuso sexual en niños.

La medida cautelar más gravosa se dio en el marco de un proceso penal abierto en el que la víctima es la propia hija biológica del imputado. Se trata de una adolescente de 14 años que, como consecuencia del abuso sufrido, se embarazó y tuvo un bebé que actualmente tiene cuatro meses.

El relato de la víctima

Fuentes del Ministerio Público indicaron que, en su primera declaración, la joven de 14 años, supuesta víctima de abuso sexual por parte de su propio padre, expresó que cuando tenía 7 años fue manoseada por su padre. Algunos años después sufrió el tipo más grave de abuso y finalmente quedó embarazada cuando tenía 13 años.

La fiscala Katia Uemura lleva adelante la investigación del caso. La misma informó que solicitó al juzgado la designación de un perito biológico y la autorización para una prueba de ADN que permitirá determinar si el hijo que tiene la adolescente también es hijo del denunciado.

Uemura indicó que otros elementos, como las declaraciones de todas las personas del entorno de la víctima, serán procesados para dar continuidad a la etapa investigativa que inició tras la denuncia hecha por la madre de la adolescente, una mujer de 28 años de edad.

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Los nombres de los protagonistas de esta historia se omiten en cumplimiento del alcance de la ley de protección de menores de edad, vigente en nuestro país.