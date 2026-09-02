Operación ‘Arma Mortal’: impondrán medidas a detenidos tras incautación de fusiles

Esta mañana fueron trasladados al Palacio de Justicia de Asunción, para una audiencia de imposición de medidas cautelares, los dos hermanos detenidos el pasado fin de semana en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, en un operativo en que la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) incautó 30 armas largas.

El operativo, denominado Arma Mortal por la Senad, resultó en la detención de los hermanos Blas Antonio Figueredo (33) y Fredy Alberto Figueredo (38), en cuya vivienda en el barrio Virgen de Caacupé de Pedro Juan Caballero fueron hallados 30 fusiles de calibre .7,62 procedentes de Alemania y España.

Los intervinientes hallaron también en el sitio tres kilogramos de marihuana prensada y picada.

¿Armas para grupo criminal de Brasil?

Las autoridades creen que los hermanos Figueredo planeaban trasladar las armas a Brasil, presumiblemente para entregarlas a un grupo criminal en Río de Janeiro.

Si bien los hermanos fueron imputados en Pedro Juan Caballero por supuesto narcotráfico, por la droga incautada, el proceso por presunto tráfico de armas fue trasladado a Asunción.

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Los investigadores creen que los 30 fusiles de guerra incautados en Pedro Juan Caballero forman parte de un lote que también integraban 20 fusiles de las mismas marcas y calibres que fueron confiscados el pasado 29 de julio pasado, también por la Senad, en Santa Rosa del Monday, Alto Paraná.