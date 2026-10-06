PJC: Imputan a supuestos delincuentes detenidos tras asalto con toma de rehenes

El fiscal de Pedro Juan Caballero, Andrés Cantaluppi, formuló imputación por robo agravado contra dos supuestos delincuentes que fueron detenidos tras un asalto en perjuicio de una farmacia, cuyos empleados fueron tomados como rehenes.

Los afectados por la acción penal son Edison Ramón Benítez (39) y Oscar César García Benítez (28). “Fueron imputados y cuentan con requerimiento de prisión preventiva”, indicó el fiscal del caso al respecto.

El asalto y la captura de los imputados

El lunes, dos sujetos que se desplazaban en dos motocicletas distintas llegaron a una farmacia ubicada en el centro de Pedro Juan Caballero, simularon ser clientes y luego sacaron sus armas de fuego, dando aviso de un asalto.

Tomaron como rehenes a dos empleados a los que, a punta de armas, condujeron al primer piso y sustrajeron más de 1.000 reales y G. 200.000 en efectivo.

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Posteriormente, agentes policiales que patrullaban la zona se percataron de lo ocurrido, intervinieron y atraparon a los supuestos malvivientes, incautaron sus motocicletas y las dos armas, y recuperaron el dinero robado, según el informe policial.