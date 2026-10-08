Dos detenidos con más de dos toneladas de marihuana en Bella Vista Norte

Una operación efectuada por agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta con base en Amambay, derivó en la incautación de 2.058 kilos distribuidos en 2.156 panes de marihuana prensada, según un informe del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).

El procedimiento, que arrojó dos detenidos, se llevó a cabo en la colonia Casualidad, distrito de Bella Vista Norte, Departamento de Amambay, en el marco de la ejecución de una patrulla motorizada en la zona, según informaron los intervinientes.

¿Quiénes son los detenidos?

Según un informe de los responsables, durante la intervención, dos hombres que estarían vinculados al narcotráfico, fueron capturados y las camionetas en las que era transportado el estupefaciente, fueron incautadas.

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Los detenidos fueron identificados como Hilario Aguilera Díaz y Silvio Maidana Chávez. Ambos serán imputados por Posesión de drogas peligrosas (Art 27 de la ley de drogas), según la fiscala Sarita Bonzi, titular de la Unidad Antidrogas de la Fiscalía en Amambay.