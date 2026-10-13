Misiones: apoyo ciudadano es fundamental contra la inseguridad, dijo la nueva directora policial

El comandante de la Policía Nacional, comisario general César Roberto Silguero Lobos, dispuso cambios en varias direcciones departamentales, entre ellas la de Misiones.

La Dirección de Policía de Prevención y Seguridad del Departamento de Misiones quedó a cargo de la comisario general inspector Zunilda Ramona Escobar Oviedo, quien reemplaza a la comisario general Mirtha Beatriz Ramos de López, quien estuvo al frente de la Policía de Misiones durante los últimos tres años.

En ese contexto, la nueva directora pidió a la ciudadanía misionera que confíe y acompañe a los agentes policiales, al señalar que el apoyo de la población es fundamental para el trabajo de prevención y seguridad.

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“Primeramente, que amen a su Policía, porque nosotros también necesitamos ese apoyo, el afecto, el cariño de la gente. Y en el interior, increíblemente, eso siempre se da y se ve y ayuda al trabajo policial”, manifestó.

La comisario general inspector Escobar Oviedo señaló, además, que buscará dar continuidad al trabajo desarrollado por su antecesora y anunció que pondrá todo su empeño en fortalecer la labor policial en el departamento.

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“De mi parte, también poner todo mi empeño y continuar con el trabajo que venía haciendo la directora anterior”, indicó.

La nueva jefa policial comentó que ya mantuvo una primera reunión con los diez jefes de comisarías del departamento, como parte del proceso de conocimiento de la situación de cada jurisdicción.

“De a poco voy a ir adentrándome y conociendo, haciendo visitas también a las autoridades locales y, de esa manera, ir buscando ajustar lo que se tenga que ajustar y lo que está bien, continuar haciendo lo mismo”, agregó.

Misiones, un departamento tranquilo

Escobar Oviedo también destacó que, desde su experiencia anterior al frente de la Dirección de Criminalística, pudo observar que Misiones registra una cantidad relativamente baja de novedades policiales en comparación con otros puntos del país.

“Estoy viendo que es un lugar muy tranquilo, porque estando en la otra dependencia, la Dirección de Criminalística, yo manejaba todas las novedades a nivel país y justamente acá, en este lugar, muy pocas novedades se tenían”, indicó.

La comisario general inspector Zunilda Ramona Escobar Oviedo se convierte en la segunda mujer en ocupar el máximo cargo de la Policía Nacional en el departamento.