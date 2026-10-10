Estos son los cambios dentro de la Policía Nacional

El comisario César Roberto Silguero Lobos, comandante de Policía Nacional, oficializó una serie de designaciones de directores y directores interinos con el objetivo de optimizar el ejercicio de la función policial.
Los cambios también buscan adaptar la estructura institucional a los preceptos constitucionales y a la Ley N° 7280/2024 “De Reforma y Modernización de la Policía Nacional”.
Las reestructuraciones alcanzan a las cúpulas de las direcciones generales, a las jefaturas departamentales de prevención y seguridad ciudadana, así como a las dependencias tácticas, investigativas y administrativas de la institución.
En total, hay 54 cambios y nombramientos oficializados mediante tres resoluciones. De ese número, 24 corresponden a cargos titulares y 30 a cargos interinos.
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Directores generales interinos
Mediante la Resolución N° 1046 este documento designa a las autoridades al frente de las distintas Direcciones Generales con cargos interinos:
- Dirección General de Inteligencia Policial: Crio. Gral. Insp. Osval Lesme Mendoza.
- Dirección General de Justicia Policial: Crio. Gral. Insp. José Félix Vega.
- Dirección General de Prevención y Seguridad: Crio. Gral. Insp. Juan Ramón Agüero Ríos.
- Dirección General del Instituto Superior de Educación Policial: Crio. Gral. Insp. Arsenio Benito Cuevas.
- Dirección General de Asuntos Internos: Crio. Gral. Insp. María Vicenta Bejarano Espinoza.
- Dirección General de Talento Humano: Crio. Gral. Insp. Carlos Bartolomé Acosta Amarilla.
- Dirección General de Investigación Criminal: Crio. Gral. Insp. María Rossana Chávez Leal.
- Dirección General de Administración y Finanzas: Crio. Gral. Insp. José Concepción Vera Gamarra.
- Dirección General de Sanidad Policial: Crio. Gral. Insp. David Mariano Torales González.
Direcciones de prevención de la Policía Nacional
Con la resolución N° 1047 se nombra a los responsables de la prevención y seguridad ciudadana en las distintas regiones del país:
- Paraguarí: Crio. Gral. Insp. Juan Carlos Valdez Ojeda.
- Alto Paraná: Crio. Gral. Insp. Hugo Humberto Díaz Alcaraz.
- Asunción: Crio. Gral. Insp. Francisco Rubén Ávalos Barrios.
- Cordillera: Crio. Gral. Insp. Luis Atilio Justiniano Barrios.
- Canindeyú: Crio. Gral. Insp. Rafael Candia Martínez.
- Concepción: Crio. Gral. Insp. Mariano Echeverría Acosta.
- Ñeembucú: Crio. Gral. Insp. María Agustina Achucarro de Fernández.
- Amambay: Crio. Gral. Insp. Néstor Ramón Agüero Fernández.
- Alto Paraguay: Crio. Gral. Insp. Bruno Sócrates Monges Gómez.
- Misiones: Crio. Gral. Insp. Zunilda Ramona Escobar Oviedo.
- Caaguazú: Crio. Gral. Insp. José María Martínez Alcaraz.
- Central: Crio. Gral. Insp. Wilfrido Meza Roman.
- Caazapá: Crio. Gral. Insp. Reinaldo Delgado Arce.
- Boquerón: Crio. Gral. Insp. Julián Galeano Duarte.
- Itapúa: Crio. Gral. Insp. Hilario Godoy Mantefli.
- Guairá: Crio. Prin. MCP Sergio Daniel Sosa López (Interino).
- San Pedro: Crio. Prin. MCP Nicolás Darío Cardozo López (Interino).
- Presidente Hayes: Crio. Prin. MCP Miguel Ángel Moreno Ledezma (Interino)
Direcciones Especializadas, Técnicas y Administrativas
Finalmente, mediante la resolución N° 1048 se dan las dependencias operativas, investigativas, educativas y de apoyo:
- Dirección de Juzgados de Instrucción de Sumarios: Crio. Gral. Insp. Hugo Antonio Ocampos Flores.
- Dirección de Postgrado: Crio. Gral. Insp. María Antonia Zamphiropolos.
- Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros: Crio. Gral. Insp. Édgar Rolando Benítez González.
- Dirección de Investigación de Hechos Punibles: Crio. Gral. Insp. Javier Orlando Flores Gamarra.
- Dirección de Operaciones Tácticas: Crio. Gral. Insp. Enrique Martínez Sugasti.
- Dirección de Operaciones Tácticas Motorizadas: Crio. Gral. Insp. Gustavo Ramón Ruiz Díaz Noguera.
- Dirección de Fiscalía de Sumarios: Crio. Gral. Insp. Félix Erico Santacruz Hermosa.
- Dirección Científica y Técnica: Crio. Gral. Insp. Juan Alejandrino Pereira Aguilar.
- Dirección de Producción de Información: Crio. Gral. Insp. Elizabeth Rossanna Amarilla Salinas.
- Dirección Contra el Secuestro y el Terrorismo: Crio. Prin. MCP Néstor Ramón Cáceres González (Interino).
- Dirección de Enlace con el Congreso Nacional: Crio. Prin. MCP Manuel Alexander Irrazábal Díaz (Interino).
- Dirección de Grado: Crio. Prin. MCP Édgar Ramón Cardozo Otazú (Interino).
- Dirección de Planificación Estratégica: Crio. Prin. MCP Alcides Duarte Arzamendia (Interino).
- Dirección de Pregrado: Crio. Prin. MCP Juliana Ramírez Chaparro (Interina).
- Dirección de Protección Integral de la Mujer: Crio. Prin. MCP Juana Andresa Diarte Villalba (Interina).
- Dirección de Comunicación Estratégica: Crio. Prin. MCP Cynthia Lamar Ferreira Villagra (Interina).
- Dirección de Auditoría del Personal Policial y del Régimen Disciplinario: Crio. Prin. MCP Arnaldo Ariel Irala Bareiro (Interino).
- Dirección Contra el Crimen Organizado: Crio. Prin. MCP Luis Gustavo López Velázquez (Interino).
- Dirección de Logística y Abastecimiento: Crio. Prin. MCP Marcial Torres Ruiz Díaz (Interino).
- Dirección de Desarmaderos de Automotores (DISA): Crio. Prin. MCP Flaminio Quinteros Torres (Interino).
- Dirección de Bienestar del Personal Policial: Crio. Prin. MCP Cristino Ramón Ayala Acuña (Interino).
- Dirección del Centro de Seguridad y Emergencias: Crio. Prin. MCP José Gaspar Santacruz Santacruz (Interino).
- Dirección de Tecnología de Información y Comunicación (TIC POLNAC): Crio. Prin. MCP Francisco Rubén Escobar Franco (Interino).
- Dirección de Criminalística: Crio. Prin. MCP Sergio Daniel Insfrán Martínez (Interino).
- Dirección de Gestión del Personal: Crio. Prin. MCP Herminio Eduardo Alderete (Interino).
- Dirección de Auditoría Interna y MECIP: Crio. Prin. MCP Ricardo César Alonso Meza (Interino).
- Dirección del Hospital de Policía Rigoberto Caballero: Crio. Prin. MCP Luz María Céspedes Ramírez (Interina)
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