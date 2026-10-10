Policiales
10 de octubre de 2026 a la - 08:12

Estos son los cambios dentro de la Policía Nacional

César Silguero en podio con uniforme militar, dirigiéndose a soldados formados en un ambiente solemne al aire libre.
Imagen de archivo: el comisario César Silguero, comandante de la Policía Nacional. Presidencia de la República

La Comandancia de la Policía Nacional dispuso una serie de cambios mediante el nombramiento de nuevos directores generales y regionales. Entre los nombramientos hay varios cargos interinos.

Por ABC Color
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El comisario César Roberto Silguero Lobos, comandante de Policía Nacional, oficializó una serie de designaciones de directores y directores interinos con el objetivo de optimizar el ejercicio de la función policial.

Los cambios también buscan adaptar la estructura institucional a los preceptos constitucionales y a la Ley N° 7280/2024 “De Reforma y Modernización de la Policía Nacional”.

Las reestructuraciones alcanzan a las cúpulas de las direcciones generales, a las jefaturas departamentales de prevención y seguridad ciudadana, así como a las dependencias tácticas, investigativas y administrativas de la institución.

En total, hay 54 cambios y nombramientos oficializados mediante tres resoluciones. De ese número, 24 corresponden a cargos titulares y 30 a cargos interinos.

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Directores generales interinos

Mediante la Resolución N° 1046 este documento designa a las autoridades al frente de las distintas Direcciones Generales con cargos interinos:

  • Dirección General de Inteligencia Policial: Crio. Gral. Insp. Osval Lesme Mendoza.
  • Dirección General de Justicia Policial: Crio. Gral. Insp. José Félix Vega.
  • Dirección General de Prevención y Seguridad: Crio. Gral. Insp. Juan Ramón Agüero Ríos.
  • Dirección General del Instituto Superior de Educación Policial: Crio. Gral. Insp. Arsenio Benito Cuevas.
  • Dirección General de Asuntos Internos: Crio. Gral. Insp. María Vicenta Bejarano Espinoza.
  • Dirección General de Talento Humano: Crio. Gral. Insp. Carlos Bartolomé Acosta Amarilla.
  • Dirección General de Investigación Criminal: Crio. Gral. Insp. María Rossana Chávez Leal.
  • Dirección General de Administración y Finanzas: Crio. Gral. Insp. José Concepción Vera Gamarra.
  • Dirección General de Sanidad Policial: Crio. Gral. Insp. David Mariano Torales González.

Direcciones de prevención de la Policía Nacional

Con la resolución N° 1047 se nombra a los responsables de la prevención y seguridad ciudadana en las distintas regiones del país:

  • Paraguarí: Crio. Gral. Insp. Juan Carlos Valdez Ojeda.
  • Alto Paraná: Crio. Gral. Insp. Hugo Humberto Díaz Alcaraz.
  • Asunción: Crio. Gral. Insp. Francisco Rubén Ávalos Barrios.
  • Cordillera: Crio. Gral. Insp. Luis Atilio Justiniano Barrios.
  • Canindeyú: Crio. Gral. Insp. Rafael Candia Martínez.
  • Concepción: Crio. Gral. Insp. Mariano Echeverría Acosta.
  • Ñeembucú: Crio. Gral. Insp. María Agustina Achucarro de Fernández.
  • Amambay: Crio. Gral. Insp. Néstor Ramón Agüero Fernández.
  • Alto Paraguay: Crio. Gral. Insp. Bruno Sócrates Monges Gómez.
  • Misiones: Crio. Gral. Insp. Zunilda Ramona Escobar Oviedo.
  • Caaguazú: Crio. Gral. Insp. José María Martínez Alcaraz.
  • Central: Crio. Gral. Insp. Wilfrido Meza Roman.
  • Caazapá: Crio. Gral. Insp. Reinaldo Delgado Arce.
  • Boquerón: Crio. Gral. Insp. Julián Galeano Duarte.
  • Itapúa: Crio. Gral. Insp. Hilario Godoy Mantefli.
  • Guairá: Crio. Prin. MCP Sergio Daniel Sosa López (Interino).
  • San Pedro: Crio. Prin. MCP Nicolás Darío Cardozo López (Interino).
  • Presidente Hayes: Crio. Prin. MCP Miguel Ángel Moreno Ledezma (Interino)

Direcciones Especializadas, Técnicas y Administrativas

Finalmente, mediante la resolución N° 1048 se dan las dependencias operativas, investigativas, educativas y de apoyo:

  • Dirección de Juzgados de Instrucción de Sumarios: Crio. Gral. Insp. Hugo Antonio Ocampos Flores.
  • Dirección de Postgrado: Crio. Gral. Insp. María Antonia Zamphiropolos.
  • Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros: Crio. Gral. Insp. Édgar Rolando Benítez González.
  • Dirección de Investigación de Hechos Punibles: Crio. Gral. Insp. Javier Orlando Flores Gamarra.
  • Dirección de Operaciones Tácticas: Crio. Gral. Insp. Enrique Martínez Sugasti.
  • Dirección de Operaciones Tácticas Motorizadas: Crio. Gral. Insp. Gustavo Ramón Ruiz Díaz Noguera.
  • Dirección de Fiscalía de Sumarios: Crio. Gral. Insp. Félix Erico Santacruz Hermosa.
  • Dirección Científica y Técnica: Crio. Gral. Insp. Juan Alejandrino Pereira Aguilar.
  • Dirección de Producción de Información: Crio. Gral. Insp. Elizabeth Rossanna Amarilla Salinas.
  • Dirección Contra el Secuestro y el Terrorismo: Crio. Prin. MCP Néstor Ramón Cáceres González (Interino).
  • Dirección de Enlace con el Congreso Nacional: Crio. Prin. MCP Manuel Alexander Irrazábal Díaz (Interino).
  • Dirección de Grado: Crio. Prin. MCP Édgar Ramón Cardozo Otazú (Interino).
  • Dirección de Planificación Estratégica: Crio. Prin. MCP Alcides Duarte Arzamendia (Interino).
  • Dirección de Pregrado: Crio. Prin. MCP Juliana Ramírez Chaparro (Interina).
  • Dirección de Protección Integral de la Mujer: Crio. Prin. MCP Juana Andresa Diarte Villalba (Interina).
  • Dirección de Comunicación Estratégica: Crio. Prin. MCP Cynthia Lamar Ferreira Villagra (Interina).
  • Dirección de Auditoría del Personal Policial y del Régimen Disciplinario: Crio. Prin. MCP Arnaldo Ariel Irala Bareiro (Interino).
  • Dirección Contra el Crimen Organizado: Crio. Prin. MCP Luis Gustavo López Velázquez (Interino).
  • Dirección de Logística y Abastecimiento: Crio. Prin. MCP Marcial Torres Ruiz Díaz (Interino).
  • Dirección de Desarmaderos de Automotores (DISA): Crio. Prin. MCP Flaminio Quinteros Torres (Interino).
  • Dirección de Bienestar del Personal Policial: Crio. Prin. MCP Cristino Ramón Ayala Acuña (Interino).
  • Dirección del Centro de Seguridad y Emergencias: Crio. Prin. MCP José Gaspar Santacruz Santacruz (Interino).
  • Dirección de Tecnología de Información y Comunicación (TIC POLNAC): Crio. Prin. MCP Francisco Rubén Escobar Franco (Interino).
  • Dirección de Criminalística: Crio. Prin. MCP Sergio Daniel Insfrán Martínez (Interino).
  • Dirección de Gestión del Personal: Crio. Prin. MCP Herminio Eduardo Alderete (Interino).
  • Dirección de Auditoría Interna y MECIP: Crio. Prin. MCP Ricardo César Alonso Meza (Interino).
  • Dirección del Hospital de Policía Rigoberto Caballero: Crio. Prin. MCP Luz María Céspedes Ramírez (Interina)

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