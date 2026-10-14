Video: cae megacargamento de cocaína en Ciudad del Este

El rodado, conducido por Leonice Esser Pereira, trasladaba formalmente un cargamento de arroz rumbo a São Paulo, según los documentos presentados. Sin embargo, durante el registro del vehículo, los intervinientes hallaron 235 paquetes empaquetados con cinta transparente y marcados con el logo de cigarrillos Marlboro, ocultos en un doble fondo en el techo de la cabina.

De acuerdo con estimaciones de mercado, el cargamento tendría un valor aproximado de USD 3,9 millones en Brasil. Durante la mañana de este miércoles, el camión será sometido a un escaneo integral para descartar la presencia de más paquetes ocultos en otras partes del chasis.

El procedimiento contó con la intervención del fiscal Fernando Escobar, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Alto Paraná, además del apoyo de la Oficina Regional N.º 2 de la SENAD, la Área Naval de Ciudad del Este y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).