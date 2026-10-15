Hallan maniatada a una adolescente desaparecida en Arroyos y Esteros

Una adolescente de apenas 14 años, que permanecía con paradero desconocido desde el pasado 13 de octubre tras salir de su vivienda, fue encontrada con vida en un sector boscoso. La víctima estaba en el suelo, con los brazos atados por la espalda y amordazada con una remera de color rojo, según informaron.

El hallazgo se produjo mediante un operativo desplegado por agentes del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía Nacional. Los investigadores manejaban pistas que apuntaban a una propiedad específica en la zona rural.

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Al llegar al lugar e interrogar a los ocupantes de la vivienda, estos negaron tener conocimiento sobre el paradero de la menor. No obstante, mientras los uniformados se encontraban en la entrada de la vivienda, escucharon ruidos extraños que provenían de un matorral ubicado a unos 100 metros del sitio. Al adentrarse en la vegetación, se encontraron con la escena y auxiliaron de inmediato a la joven.

Sin rastros de violencia

Las autoridades policiales indicaron que, tras cortar las ataduras y retirarle la mordaza, la menor no presentaba heridas o rastros visibles de violencia física o agresiones severas a simple vista.

El oficial Ramón Vera, del Departamento de Búsqueda y Localización, señaló que el tipo de nudo utilizado en las muñecas levantó ciertas dudas en el equipo interviniente, por lo que no se descarta ninguna posibilidad, incluida la hipótesis de que la situación pudiera haber sido manipulada o autoinfligida.

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Por de pronto, la adolescente fue trasladada de urgencia al centro asistencial, donde fue sometida a una revisión médica integral.

Asimismo, las autoridades dispondrán una contención psicológica urgente y evaluaciones especializadas a fin de resguardar la salud mental de la menor, quien hasta el momento se ha mantenido en un absoluto silencio.