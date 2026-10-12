Cementerio del Este: se inician excavaciones en busca de los restos del Dr. Agustín Goiburú

Este lunes 12 de octubre, a las 08:00, comenzaron los importantes trabajos de excavación en el Cementerio del Este, ubicado en Asunción. El objetivo principal de estas labores es buscar y lograr la identificación de personas que fueron detenidas y desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) y el conocido Operativo Cóndor. Estas tareas están a cargo de la Dirección de Memoria Histórica y Reparación (DMHR), que depende directamente del Ministerio de Justicia.

Al respecto hablamos con una de las voceras de la DMHR, Mirna Robles, quien indicó que todo este proceso de búsqueda comenzó gracias a nuevas pistas y datos muy importantes. Estos relatos pertenecen a personas que presenciaron directamente lo que podría ser un entierro clandestino en el lugar, lo que permitió a las autoridades fijar el sitio exacto de intervención.

“Las excavaciones ahora se hacen en base a testimonios recientes que llegaron a la Dirección de Memoria Histórica hace dos años”, explicó

El lugar elegido y las investigaciones apuntan específicamente al caso del recordado Dr. Agustín Goiburú, quien fue secuestrado en la República del Argentina en el año 1977 y luego traído a territorio paraguayo para ser desaparecido.

Trabajos con respaldo internacional por falta de fondos estatales

Para asegurar la precisión del trabajo, en marzo de este año se contó con la valiosa colaboración de antropólogos de la Universidad Estatal de Arizona, quienes realizaron una exploración tecnológica del suelo para confirmar la presencia de alteraciones en la tierra que refuercen la hipótesis del entierro clandestino.

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Por otro lado, Robles señaló que “lastimosamente es una dirección que no cuenta con línea presupuestaria, entonces depende de conseguir fondos externos para poder realizar los trabajos”.

En este sentido, señala que las tareas se financian gracias al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas, mediante el examen periódico universal (EPU).

Ciencia y tecnología al servicio de la memoria

Asimismo, Robles señaló que la tecnología juega un papel fundamental para garantizar que los resultados sean confiables y profesionales. Los expertos internacionales utilizan equipos especiales de georreferenciación y escaneo del suelo para delimitar el área exacta.

“Este trabajo se realiza de forma colaborativa con las investigaciones de la Dirección de Memoria Histórica. Consiste en una etapa previa llamada prospección, que permite delimitar el lugar mediante un escaneo técnico del suelo con equipos especiales. A partir de los informes obtenidos, se detectaron alteraciones en la tierra que indican la posibilidad de un entierro clandestino”, aseveró.

Este acompañamiento técnico permite reducir el margen de error antes de remover la tierra, sumando garantías científicas a un proceso tan sensible para los familiares y para la historia del país.

Búsqueda se centra en encontrar restos óseos de Agustín Goiburú

Tras años de búsqueda, el Dr. Rogelio Goiburú, director de la DMHR e hijo de Agustín Goiburú, encabeza por primera vez una excavación con indicios sólidos de que podría tratarse del lugar donde fue enterrado su padre en 1977, un mes después de su secuestro en la Argentina.

“Es la primera vez que esta excavación la realizamos buscando a mi padre. Siempre busqué a todos los desaparecidos, pero en esta oportunidad las investigaciones nos llevan a formular conjeturas sólidas de que puede tratarse del lugar en el que fue enterrado Agustín Goiburú, en el año 1977, un mes después de su secuestro en la Argentina”, manifestó a través de un comunicado.

Esta labor también se da en cumplimiento a mandatos internacionales, como la sentencia dictada en 2006 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Goiburú y otros vs. Paraguay, que obliga al Estado a localizar a las víctimas, un pedido respaldado por la Comisión de Verdad y Justicia.

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Finalmente, desde la institución indicaron que, ante un eventual hallazgo de restos óseos, se enviarán muestras a la Universidad Estatal de Arizona para su identificación científica en laboratorio, con el fin de devolver la identidad y la paz a las familias.