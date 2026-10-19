Interpol captura a un hombre que estuvo prófugo durante 12 años

Juan Ramón Riquelme Isasi fue detenido hoy por agentes de Interpol Paraguay tras 12 años de estar prófugo de la justicia.

Los antecedentes del caso indican que Riquelme contaba con orden de captura internacional por un caso de homicidio culposo ocurrido en Pedro Juan Caballero en marzo del 2014.

El caso por el que se ordenó su captura se remonta a un accidente de tránsito en el que falleció Jorge Daniel Romero Orué, quien iba al mando de una camioneta de la marca Toyota, modelo Hilux, que ocurrió en la Ruta V “Gral. Bernardino Caballero”, a escasos kilómetros de la entrada de la ciudad.

Según el reporte policial del accidente, Riquelme, chofer del camión blindado de la empresa “Guardián SA”, se dirigía rumbo a Asunción, cuando en el trayecto efectuó un adelantamiento indebido y colisionó contra la camioneta que venía en sentido contrario.

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Orden de detención

Según indica el reporte de la detención de Riquelme, la orden de detención se refiere al Oficio Judicial Nº 2.116 de fecha 10 de noviembre de 2025, mediante el cual se comunica la reiteración de la orden de captura dictada por el A. I. Nº 1.409 de fecha 2 de noviembre del 2020.

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Riquelme fue detenido en la vía pública, en la avenida Médicos del Chaco y Profesor Alfonso Campos, barrio Pinozá de la ciudad de Asunción.