Muerte de niña en Caazapá: forense confirmó abuso y estrangulamiento, según fiscal

Una niña indígena de 5 años fue encontrada sin vida en la comunidad Cerrito, en Abaí, Caazapá. El examen forense preliminar detectó indicios de una posible agresión sexual y dos hombres, de 18 y 20 años, fueron aprehendidos.

Según la reconstrucción preliminar de los hechos, el ataque ocurrió alrededor de las 01:00, mientras la pequeña había quedado dormida en la habitación. Al regresar al inmueble cerca de las 03:00, la madre encontró el cuerpo de la menor.

El representante del Ministerio Público, Carlos Mercado, confirmó las causas del deceso tras las pericias médicas: “El médico forense corroboró que efectivamente sí tenía rastros de haber sido abusada sexualmente, ya que tenía una hemorragia importante. Aparte de provocarle un desgarro en su zona íntima y la hemorragia, también tenía rastros de ahorcamiento”.

El fiscal señaló que existen contradicciones en el testimonio brindado por la madre, quien argumentó haber salido para buscar a otro de sus hijos. “Hablamos con gente de la comunidad, con el cacique mismo, y nos refirieron que la señora ya desde tempranas horas ya estuvo compartiendo en un acontecimiento”.

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Una de las detenciones principales recae sobre el hermano mayor de la niña. “El hermano fue detenido posteriormente por su actitud sospechosa. A eso de las 5:00, mientras estaba la intervención policial, se fue a bañarse, después se alejó del lugar. La Policía le siguió, le trajo y ahí se incautó de su poder inclusive ropas ensangrentadas”, reveló Mercado.

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Asimismo, un amigo del sospechoso también permanece bajo custodia e imputado tras ser hallado en el lugar de los hechos. “Este otro muchacho se encontraba en una habitación contigua. Según los efectivos policiales que llegaron primero, estaba dormido, totalmente alcoholizado en ese lugar. Por eso también que le tenemos como sospechoso”.

El fiscal Mercado concluyó ratificando que el Ministerio Público continuará con el análisis de las evidencias colectadas para esclarecer las responsabilidades: “Lastimosamente un caso muy feo, pero hay que investigar”.