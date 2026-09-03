Aprehenden a dos hombres e incautan 48 cerdos en Caazapá

Agentes del Departamento de Lucha Contra el Abigeato, en conjunto con la Comisaría 1ª de Caazapá, llevaron a cabo una intervención a la altura de la Ruta PY08 c/ calle 15 de la ciudad de Fulgencio Yegros del departamento de Caazapá.

Según el reporte de la Policía Nacional, durante un control preventivo interceptaron un tractocamión destinado al transporte de ganado vacuno, por lo que a la hora de la verificación se percataron de que trasladaban 48 animales porcinos de pelaje blanco que finalmente fueron incautados debido a que no contaban con la documentación exigida de transporte para estos animales.

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En consecuencia, fueron aprehendidos los encargados del flete. Se trataría de Fredy Rolando Pérez Lezcano y José Salvador Paredes Ocampos, quienes quedaron a disposición de Ministerio Público.

Por disposición de la fiscala Andrea Zunini, el camión y los animales fueron trasladados hasta la Base Regional de Antiabigeato de Caazapá, para los trámites legales correspondientes.