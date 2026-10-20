Fatal choque en el centro de Asunción: un bus embistió a un auto y murió una mujer

Una mujer de 80 años murió y un hombre de 84 resultó gravemente herido en un violento accidente de tránsito registrado en la noche de este martes, en pleno centro de Asunción. El choque ocurrió en la intersección de las calles Azara e Independencia Nacional, detrás del Hotal Guaraní.

La fallecida fue identificada como María Consolación Barrail de Fuentes. Según los primeros datos, un ómnibus de la Línea 26 bajaba por Azara y, al llegar al cruce con Independencia Nacional, embistió a un automóvil Volkswagen Gol.

Lea más: Accidente fatal en Villa Elisa: conductor muere tras chocar contra una columna

Una víctima fatal y un herido grave

Barrail de Fuentes viajaba como acompañante en el Gol y murió a raíz del impacto. El conductor del automóvil, Julio Fretes, de 84 años y de nacionalidad argentina, quedó con heridas graves, según los reportes preliminares.

El chofer del ómnibus fue identificado como William Enciso, de 24 años. El procedimiento policial se encuentra en curso.