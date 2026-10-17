Accidente fatal en Villa Elisa: conductor muere tras chocar contra una columna

Un hombre de 35 años, identificado como Carlos Andrés Fernández Arrúa, falleció tras chocar el automóvil que conducía contra una columna en la ciudad de Villa Elisa. El accidente ocurrió en la madrugada de este sábado.

En comunicación con ABC Color, el comisario Antonio Cristaldo, de la Comisaría 13.ª de Villa Elisa, informó que recibieron la alerta cerca de las 3:00 y acudieron rápidamente al lugar.

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Al llegar, los agentes constataron que el conductor ya había fallecido. Según el reporte policial, el hombre era el único ocupante del vehículo y no hubo otros rodados involucrados.

Presumen que circulaba a alta velocidad

De acuerdo con el testimonio de una persona que viajaba detrás del automóvil, el conductor habría pasado por una lomada poco antes de llegar al sitio del choque.

El testigo señaló que el vehículo circulaba a gran velocidad. Se presume que el conductor perdió el control y terminó impactando contra la columna.

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“Se presume por el impacto que tiene por la columna”, manifestó el comisario Cristaldo al referirse a la fuerza del choque y a los daños registrados en el automóvil.

Investigan las circunstancias del accidente fatal

El vehículo circulaba desde San Antonio con dirección a Asunción, según confirmó el jefe policial. Hasta el momento, no se reportaron otros involucrados en el accidente.

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La Policía identificó al fallecido mediante su documento de identidad. Según los datos, el hombre residiría en Asunción.

Finalmente, Cristaldo indicó que aguardaban la llegada del personal de Criminalística para realizar los procedimientos correspondientes. Hasta ese momento, no podían verificar otros detalles dentro del automóvil ni establecer con precisión cómo ocurrió el accidente.