Policiales
20 de octubre de 2026 - 11:09

PJC: joven secuestrado ayer fue torturado y asesinado esta madrugada, según forense

Licencia de conducir paraguaya de Marcelo Juan Ortiz Moura, raptado en Pedro Juan Caballero. También tiene una identidad brasileña a nombre de Marcelo Ruan Lázaro Ortiz.
Licencia de conducir paraguaya de Marcelo Juan Ortiz Moura, raptado y asesinado en Pedro Juan Caballero. También cuenta con una identidad brasileña a nombre de Marcelo Ruan Lázaro Ortiz.

Un médico forense de la Fiscalía de Pedro Juan Caballero concluyó que el hombre raptado ayer fue torturado y que su muerte se produjo esta madrugada.

Por Eder Rivas
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El médico forense del Ministerio Público en Pedro Juan Caballero, Lucas Riveros, realizó la inspección del cadáver de Marcelo Juan Ortiz Moura (26), hallado este martes en la colonia Cerro Cora’i, aproximadamente a 10 km del microcentro de la capital de Amambay.

Tras el estudio de rigor, el médico dijo que la víctima fue sometida a tortura, tenía las manos esposadas y pegamento en los ojos y los párpados, además de varios golpes en la cabeza.

Agregó que, para acabar con su vida, sus verdugos no efectuaron disparos de arma de fuego ni utilizaron arma blanca, sino que lo golpearon varias veces, presumiblemente con la culata de un arma de fuego u otro objeto.

Doctor Lucas Riveros, médico forense del Ministerio Público, en Pedro Juan Caballero.
Lucas Riveros, médico forense del Ministerio Público, en Pedro Juan Caballero.

Su muerte fue esta madrugada

El doctor Lucas Riveros indicó que, a juzgar por la rigidez cadavérica de aproximadamente siete horas al momento de la inspección, se estima que su muerte se produjo esta madrugada.

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Riveros concluyó que la causa de muerte fue “shock neurogénico por traumatismo craneoencefálico grave, producido por objeto contuso”.