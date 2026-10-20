PJC: joven secuestrado ayer fue torturado y asesinado esta madrugada, según forense

El médico forense del Ministerio Público en Pedro Juan Caballero, Lucas Riveros, realizó la inspección del cadáver de Marcelo Juan Ortiz Moura (26), hallado este martes en la colonia Cerro Cora’i, aproximadamente a 10 km del microcentro de la capital de Amambay.

Tras el estudio de rigor, el médico dijo que la víctima fue sometida a tortura, tenía las manos esposadas y pegamento en los ojos y los párpados, además de varios golpes en la cabeza.

Agregó que, para acabar con su vida, sus verdugos no efectuaron disparos de arma de fuego ni utilizaron arma blanca, sino que lo golpearon varias veces, presumiblemente con la culata de un arma de fuego u otro objeto.

Su muerte fue esta madrugada

El doctor Lucas Riveros indicó que, a juzgar por la rigidez cadavérica de aproximadamente siete horas al momento de la inspección, se estima que su muerte se produjo esta madrugada.

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Riveros concluyó que la causa de muerte fue “shock neurogénico por traumatismo craneoencefálico grave, producido por objeto contuso”.