Hallan cadáver maniatado en las afueras de Pedro Juan Caballero

El cadáver tenía puesta una bolsa de polietilena en la cabeza, según el comisario principal Isabelino Orué, jefe de Prevención de la Dirección de Policía. El jefe policial aún no confirmó si se trata o no del hombre raptado ayer por un grupo comando, aunque no se descarta esta información.

Hallan camioneta incinerada

La Policía informó además sobre el hallazgo de una camioneta completamente quemada, al sur de la ciudad de Pedro Juan Caballero. No se descarta que sea el vehículo usado por los sicarios ayer.

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