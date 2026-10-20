Policiales
20 de octubre de 2026 - 08:23

Hallan cadáver maniatado en las afueras de Pedro Juan Caballero

Oficial con chaleco verde hablando con un hombre armado. Cinta amarilla delimita la escena y hay un vehículo policial de fondo.
Hallan un cadáver a las afueras de Pedro Juan Caballero.

La Dirección de Policía de Amambay reportó el hallazgo del cadáver de un hombre en la colonia Cerro Corá’i, a unos 10 km del área urbana, al norte de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. No se descarta que pueda tratarse del brasileño secuestrado ayer en esa misma ciudad.

Por ABC Color
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El cadáver tenía puesta una bolsa de polietilena en la cabeza, según el comisario principal Isabelino Orué, jefe de Prevención de la Dirección de Policía. El jefe policial aún no confirmó si se trata o no del hombre raptado ayer por un grupo comando, aunque no se descarta esta información.

Hallan camioneta incinerada

La Policía informó además sobre el hallazgo de una camioneta completamente quemada, al sur de la ciudad de Pedro Juan Caballero. No se descarta que sea el vehículo usado por los sicarios ayer.

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