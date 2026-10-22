Cortes y “rayas”: Senad interviene en barbería que comercializaba cocaína

Mediante una intervención de agentes de la Dirección de Operaciones Urbanas de la Senad se allanó una peluquería, barbería y estudio de tatuajes que se encontraba en el barrio Obrero de Asunción.

Según las investigaciones, el comercio era una “fachada”, ya que se comercializan drogas al menudeo en su interior.

Como parte del procedimiento se detuvo a Hassan Israel Mereles Ortiz, un paraguayo de 35 años que declaró ser peluquero, barbero y tatuador de profesión. El hombre fue derivado a la Base de Operaciones de la Senad.

También se incautaron estas evidencias:

199 gramos de cocaína, equivalentes a unas 400 dosis.

G. 4.950.000 en efectivo.

USD 300 en efectivo.

La cartera antidrogas menciona que la droga incautada representa un valor estimado de venta de G. 20 millones. Además, el operativo se realizó con acompañamiento de la fiscal Pamela Pérez, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, Unidad 1.

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