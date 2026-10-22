Policiales
22 de octubre de 2026 - 20:54

Cortes y “rayas”: Senad interviene en barbería que comercializaba cocaína

Camioneta de policía con luces encendidas frente a una barbería en el Barrio Obrero, sin personas visibles en la escena.
Agentes de la Senad realizaron un allanamiento en una barbería de Asunción.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) allanó una barbería que aparentemente era pura “fachada”, ya que se comercializaban drogas al menudeo en su interior. El procedimiento dejó un detenido.

Por ABC Color
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Mediante una intervención de agentes de la Dirección de Operaciones Urbanas de la Senad se allanó una peluquería, barbería y estudio de tatuajes que se encontraba en el barrio Obrero de Asunción.

Según las investigaciones, el comercio era una “fachada”, ya que se comercializan drogas al menudeo en su interior.

Como parte del procedimiento se detuvo a Hassan Israel Mereles Ortiz, un paraguayo de 35 años que declaró ser peluquero, barbero y tatuador de profesión. El hombre fue derivado a la Base de Operaciones de la Senad.

Hombre con camiseta y gorra blanca escucha mientras un agente con chaleco táctico examina una motocicleta en un ambiente oscuro.
Agentes de la SENAD realizan un allanamiento en una barbería del Barrio Obrero, deteniendo a Hassan Israel Mereles Ortiz.

También se incautaron estas evidencias:

  • 199 gramos de cocaína, equivalentes a unas 400 dosis.
  • G. 4.950.000 en efectivo.
  • USD 300 en efectivo.
Hassan Israel Mereles Ortiz esposado, rodeado de paquetes de sustancias, dinero y una balanza, en un ambiente cerrado.
Evidencias incautadas de la "barbería" en la que se comercializaban sustancias.

La cartera antidrogas menciona que la droga incautada representa un valor estimado de venta de G. 20 millones. Además, el operativo se realizó con acompañamiento de la fiscal Pamela Pérez, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, Unidad 1.

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