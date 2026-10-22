Video: Senad captura a “Nacho”, mano derecha del presunto narco “Macho”

Mediante agentes de la Senad del Grupo de Investigación Sensible (GISE), se detuvo a José Ignacio Hermoza Ledesma, alias “Nacho”, durante un allanamiento de un inmueble rural ubicado en la Colonia Americana, distrito de Corpus Christi, departamento de Canindeyú.

Según la cartera antidrogas, “Nacho” es señalado como operador logístico de la estructura criminal y nexo con comunidades indígenas de la zona de Corpus Christi. Además, la captura se concretó en prosecución de la Operación Ignis que data de diciembre del 2023 y había dejado fallecidos.

La mencionada operación apuntaba contra la estructura criminal liderada por Felipe Santiago Acosta Riveros, alias “Macho” y, según datos de inteligencia, “Nacho” sería un importante integrante importante de esta organización. Sus funciones serían las de “operador logístico” y hombre de confianza de alias “Macho”.

Incluso sería “el nexo entre los líderes de comunidades indígenas” asentadas en las zonas de San Miguel y Colonia Americana, en Corpus Christi, y demás integrantes de la estructura criminal.

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Estructura “debilitada”, según la Senad

Otro punto que menciona la Senad es que desde el inicio de Ignis, se desarrollaron “una serie de procedimientos que contribuyeron al debilitamiento progresivo de la organización criminal” mediante operativos, detenciones e incautaciones.

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Además, aseguran que la captura de “Nacho” también es “un nuevo avance en las tareas de investigación” orientadas a identificar y detener a los integrantes que habrían cumplido funciones estratégicas dentro de la estructura.

También durante el allanamiento fueron incautados dos celulares que serán incorporados a las diligencias investigativas correspondientes. Del procedimiento participaron también efectivos del CODI–FTC, SAP 5 y BIMI, con intervención de los fiscales Martín Morínigo y Christian Ortiz.

Por su parte, el ministro de la Senad, Jalil Rachid, también afirmó que la organización se encuentra severamente debilitada, lo que obligó a los grupos criminales a mutar del narcotráfico a la extorsión y amenaza a productores o comunidades indígenas. El detenido se encuentra a disposición del Ministerio Público.

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