San Juan Nepomuceno: mataron a golpes de puño a anciano para robarle

El brutal crimen que conmocionó San Juan Nepomuceno fue descubierto a tempranas horas de la mañana del sábado por los parientes de esta nueva víctima de la inseguridad. El fallecido fue identificado como Martín Ocampo Silvero, de 92 años, quien vivía solo en la humilde casita de madera y techo de paja en la compañía Hugua’í de dicha localidad.

Los familiares llegaron a la casa, precisamente para ver cómo había amanecido el anciano y se encontraron con la trágica escena.

Tras superar el espanto, los allegados alertaron del hecho a los agentes de la comisaría jurisdiccional y estos a su vez a los agentes del departamento Investigaciones de Caazapá, quienes llegaron al sitio ubicado a unos 15 kilómetros del casco urbano de la ciudad de San Juan Nepomuceno.

Crimen en San Juan Nepomuceno, con fines de robo

Los investigadores de la Policía Nacional confirmaron que los criminales maniataron y luego asesinaron con golpes de puños al anciano, para robarle G. 2.000.000 y un antiguo revólver calibre 38.

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Tras la inspección de las escena, los especialistas pudieron determinar que los criminales, posiblemente más de dos llegaron hasta la casa en horas de la madrugada y sorprendieron al hombre en pleno sueño.

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Aparentemente lo redujeron entre todos y lo ataron de pies y manos, luego procedieron a golpearlo en la cara y en la cabeza con los puños cerrados, según determinó el médico forense, quien confirmó que el cuerpo del anciano no presentaba herida de bala ni de arma blanca.

Víctima fatal ahorraba una parte de su ayuda estatal

Según los datos manejados por los investigadores, Martín tenía guardado en la casa un pequeño ahorro de unos G. 2.000.000 de lo que cobraba de la ayuda estatal para la tercera edad y también tenía un antiguo revólver calibre 38, los que se llevaron los criminales.

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La víctima aparentemente falleció a causa de la tremenda golpiza a la que fue sometido por los desconocidos, que según los investigadores podrían ser jóvenes adictos, quienes descubrieron que el hombre tenía un poco de dinero en la casa.

La víctima ya había sido blanco de la inseguridad

Según los vecinos, Martín siempre vivió solo en el lugar, que es una pequeña parcela de tierra que le dio un sobrino.

Es más, el anciano anteriormente tenía animales vacunos, pero hace cinco años fue víctima de un asalto, por lo que se vio obligado a vender todos sus animales. Actualmente vivía de la ayuda estatal que recibía mensualmente. Lamentablemente, la delincuencia volvió a golpearlo y, en esta ocasión, le arrebataron la vida.