“Tenemos que detener toda esta narcoviolencia”

- Dicen de usted que es muy crítica del presidente López Obrador. ¿Cuánto tiempo en política?

- Tengo una larga trayectoria ya. Tengo 15 años de parlamentaria. Soy diputada por el Partido de Acción Nacional. No me voy a cansar de repetir y de recordar a los demócratas de mi país y de las Américas, del riesgo que tenemos de caer en gobiernos autoritarios si elegimos mal, como de hecho ya está ocurriendo y que nos condena a la pobreza.

- ¿Su presencia tan corta en Paraguay?

- Vine invitada por el partido Patria Querida en mi carácter de presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de las Américas (ODCA). Fue un poco hablar de un intercambio entre partidos demócratas latinoamericanos, los retos más significativos que tenemos en la región en el presente y en el futuro, sobre todo por los regímenes autoritarios y populistas inspirados en ideologías caducas que vienen proliferando. Hemos analizado el tema de la pobreza, la desigualdad, la crisis financiera y económica, los nuevos fenómenos de violencia e inseguridad, la crisis que existe hoy de confianza y credibilidad respecto a la política, un análisis de la situación básicamente. Hicimos un taller estratégico para líderes y candidatos del partido.

- ¿Conoce algo de la política paraguaya?

- Yo sé que en el oficialismo paraguayo lanzó como candidato al ministro de Obras (Arnoldo Wiens) y que el ex presidente Horacio Cartes también está lanzando a su ex ministro de Hacienda como candidato, Santiago Peña, candidatos que se desempeñaron recientemente en el Gobierno. Patria Querida le tiene a Sebastián Villarejo, un joven político independiente, con talento, preparación y convicción, con ideas frescas, con una óptica distinta y con una gran oportunidad también de conquistar el voto de las mujeres, de los jóvenes. Tiene un carisma muy especial. Estoy segura de que su campaña será muy positiva con la convicción de que los paraguayos quieren la renovación política.

- ¿Qué posición ocupa el PAN en México?

- Somos la segunda fuerza política. Estamos dando una batalla en el Congreso para detener reformas constitucionales muy dañinas para México que lleva adelante el Gobierno de López Obrador. Ya detuvimos la reforma en materia energética. Tenemos un presidente de México que no le apuesta a las energías limpias, las energías renovables, que está dispuesto a romper con el libre comercio. Es muy importante nuestro comercio con Estados Unidos. Tenemos un bloque con Estados Unidos y Canadá. Tenemos un Presidente que polariza, que pelea, que crea polémica, que es amigo de los dictadores de América Latina y que desea combatir el narcotráfico con abrazos y no a balazos. Hoy estamos viviendo en un narcoestado porque el Presidente apaña a los delincuentes, a la delincuencia organizada.

- Eso es lo curioso en la América Latina de hoy. Ganan la Presidencia candidatos que no solo simpatizan sino protegen a los gobernantes y ex gobernantes autoritarios...

- Mire. En mi país, en estos días el Presidente recibe con bombos y platillos a Evo Morales como si fuera un personaje deseable, justo en el Día de la Independencia. Está demostrado que Morales fue un narcodictador y también un delincuente electoral. No podemos callar ni guardar silencio por eso. Hemos cuestionado la presencia de otros personajes como él en territorio mexicano.

- La pregunta es: ¿porqué ganan las elecciones? ¿Por qué se solidarizan con ellos o es que quieren seguir sus pasos?

- Son populismos falsos mientras la gente en sus países se debaten en la miseria. Ellos hacen creer que los ciudadanos necesitan de la ayuda del Gobierno. Es para que se vuelvan totalmente dependientes, en vez de dedicarse a generar oportunidades de trabajo, de reducir los índices de pobreza. En México los pobres se han multiplicado. Los apoyos a los necesitados no se hace con el afán de sacarlos de la pobreza sino con el afán de que los pobres necesiten del Gobierno. Nuestra visión es absolutamente contraria. Tenemos que ayudar a la gente, pero sobre todo lograr que esa gente salga de la pobreza, tenga acceso a la educación y tenga oportunidad también de poder contar con un empleo digno, y sobre todo que no necesite del Gobierno. Ellos son muy abusivos. Apelan a la polarización, remarcando quiénes son ricos y quiénes pobres. Recurren al discurso de la discriminación, del racismo o lo que sea para dividir en vez de buscar la unidad de la mayoría para emprender los planes...

- ¿Cuál es su reflexión? Ganó Boric en Chile, Petro en Colombia...

- Vea como está Boric en las encuestas, recién asumido. Su aprobación es mínima. Está entre 20 y 30%. En países donde hay mayor educación la gente se da cuenta mucho más fácil. Por eso decimos nosotros que gobiernos populistas como el de México apelan al retroceso educativo. El Presidente echó para atrás la reforma que costó años construir en materia educativa para que pudieran haber maestros mejor formados para preparar a niños y jóvenes. Y terminan además siendo cómplices de las dictaduras. Hay que ver cómo tienen a sus pueblos Cuba, Nicaragua y Venezuela.

- Lo importante para ellos es que ya están en el poder. ¿Qué les importa lo que digan de ellos las encuestas? ¿Quién los puede sacar más?

- Cuando ya asumieron, cuando destruyen los órganos electorales, cuando destruyen las instituciones, les escupen a las instituciones electorales, es porque lo que quieren es adueñarse de ellas. Ni el populismo de derecha ni el populismo de izquierda son positivos porque terminan afectando a la gente. Esa es la realidad.

- ¿Qué propone para que el electorado tenga aguzados los sentidos y así evitar a los tramposos, a los candidatos mimetizados?

- Más que una propuesta en concreto, yo lo que les digo es mirar un poco cómo están en Cuba, Nicaragua y Venezuela, cómo vive la gente, cómo se ha perdido la libertad de expresión, cómo se ha pedido la libertad de poder salir a las calles y protestar. Hay cientos y cientos de presos políticos por el simple hecho de que levantaron la voz y dijeron “ya basta, queremos democracia”. No es fácil tener redes sociales en esos países. Encarecen el precio del internet para que la gente no opine.

- Y en Nicaragua apresan hasta a obispos de la Iglesia. Muchas veces, las protestas ya llegan tarde, cuando estos dictadorzuelos ya tienen amarrado todo el poder...

- Por eso es muy importante que reflexionemos a quién elegimos, porque ese es el peligro. El problema no es que lleguen al poder ciudadanos de izquierda o de derecha. El problema es cuando se quieren perpetuar en el poder. Así lo hizo Evo Morales.

- En Chile quisieron imponer una constitución al estilo Maduro y Evo pero los propulsores del Gobierno y sus partidarios perdieron grande...

- La chilena es una ciudadanía mucho más formada. Al final la gente dijo “no queremos eso. Estamos mejor con lo que tenemos que con lo que están pretendiendo...”

- Una Constitución a la medida...

- Por eso es una pena que lo reciban hoy en México con bombos y platillos a ese narco dictador. Es un asesino de su pueblo. Es un delincuente electoral y además está acusado de pedófilo. A esta clase de indeseables apañan presidentes populistas como el de México...

- ¿Más que ideologías, son negocios?

- Mire, mi país, México es un caso típico. Hoy López Obrador dice que se acabó la corrupción pero están metidos en la corrupción su hijo, su hermano, su prima..., y además demostrado con pruebas, con videos, con fotografías, es una locura...

- Como pasa con Cristina Kirchner en la Argentina, también acusada...

- Y cuando los involucrados son los que están en el poder, la justicia es selectiva. La justicia es para los de enfrente, para la gente que gobernó en el pasado. Como son gobiernos populistas muy ineptos, con poca preparación en cuanto a las personas que ponen al frente de los ministerios, entonces, como no hay resultado, siempre le echan la culpa al pasado de su ineptitud y la justicia termina siendo selectiva...

- Pero no se los penaliza ni internacionalmente o las condenas internacionales ya no funcionan. Ni se inmutan...

- Es cierto. Parece que no les importa mucho. Ellos abusan de la gente, manipulan. La realidad es que la pobreza en América Latina se ha multiplicado. Si yo viera que los gobiernos de izquierda han reducido la pobreza y saben hacer las cosas mejor que nosotros, bueno, hay que reconocerlo. Pero la pobreza no ha disminuido. Entonces, engañan a la gente, los obligan en muchas ocasiones a votar por un candidato diciendo a los votantes que de otro modo van a perder la ayuda social que reciben. Eso pasa en México, pasa en América Latina. Eso no puede ser. Por eso es tan importante fortalecer a las instituciones. Si ellos además se apoderan del árbitro electoral, entonces quién los puede sancionar.

- En México también se habla de narcopolítica, igual que en Paraguay donde está muy presente, sobre todo desde el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia. Asesinaron a un intendente. Tenemos narcosenadores, narcodiputados...

- Los narcos están metidos en la política. Por eso es tan importante tener una buena ley de financiamiento político para que los partidos políticos no terminen siendo financiados por un narcotraficante, muchas veces sin darse cuenta. Tenemos que detener toda esta narcoviolencia que estamos atravesando en América Latina. Solamente se va a lograr con gobiernos que combatan al crimen organizado que no todos se atreven. Muchos terminan pactando como es el caso de López Obrador en México.

- Cómo termina pactando...

- Imagínese que de repente se encuentra con la mamá del Chapo Guzmán y la saluda y todo frente a las cámaras sin importarle nada. Después, en un operativo detienen al hijo del Chapo y él mismo pide que lo suelten. Así hay infinidad de ejemplos. Todo eso fue público. Entonces vemos una colusión con el crimen organizado cuando el Presidente se dirige a ellos como “señores”. Le molesta que se los llame por su apodo. “hay que respetarlos, son seres humanos”, dice. Son personas que han asesinado a 3 mil, 4 mil personas. Las cifras son brutales. ¡Cuántas familias mexicanas están de luto a causa del crimen organizado!

- ¿Su partido está en condiciones de hacer frente al oficialismo de López Obrador?

- Nos estamos preparando para ganar las presidenciales del 2024. México no va bien ni en materia de seguridad ni en materia económica ni en materia de salud. Vamos a dar la batalla para que haya buenos resultados. Somos la alternativa viable y responsable para recuperar tantos años perdidos con este Presidente. Ha llevado adelante obras faraónicas que no sirven para nada pero obras en las que reluce la corrupción con adjudicaciones directas de los contratos. Hablan de combatir la corrupción pero los corruptos están metidos en sus círculos más cercanos. A pesar de las evidencias, nadie está hoy en la cárcel.

- ¿Cómo ve ese panorama de los partidos? Las internacionales también quedaron relegadas o al olvido. ¿Están despertando de nuevo con estas derrotas frente a la izquierda?

- Tenemos que trabajar con mucha fuerza para demostrar que somos la alternativa los partidos políticos que formamos parte de la Internacional Demócrata. Soy la primera mujer Presidenta de la ODCA y quiero una ODCA fuerte para una América libre. Mi objetivo es convertirla en una organización poderosa en la región y en el mundo un referente, con una estructura de mujeres muy activa y con el impulso de los jóvenes lograr una agenda a favor de la gente.