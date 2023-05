Celeste Amarilla se retracta ante “amenazas fuertes” de entorno de Payo Cubas

Celeste Amarilla se retractó de las acusaciones que hizo sobre Payo Cubas. “Recibí amenazas bastante fuertes, no tan diferentes de otras que he recibido. La diferencia y lo que me motiva (a retractarme) es que esta gente sí puede cumplir”, afirmó la diputada.

En su intervención, recordó que en la fecha se cumple el primer año del asesinato del fiscal Marcelo Pecci y consideró que ese caso demostró que no vale la pena perder la vida por el país.

Amarilla había afirmado que Payo Cubas recibió una casa en Brasil, otra en Ciudad del Este y un millón de dólares “para dividir a la oposición”.

Esto motivó que la senadora electa y esposa de Cubas, Yolanda Paredes, anunciara una querella contra su futura colega. Sin embargo, Amarilla dijo lo que motivó a que se retracte fueron las fuertes amenazas recibidas por seguidores del político.

“Reconozco que han llegado a ese sector que no tiene nada que perder” y que “reivindica la justicia por mano propia, que no le importa matar y romper vidrios” y por ello “retiro mis dichos y pido disculpas” a Cubas y Paredes.

Celeste Amarilla pide a Cubas y Paredes que devuelvan la casa de Itaipú

No obstante, mantuvo su acusación en lo que refiere al supuesto usufructo de una vivienda perteneciente a Itaipú por parte de la pareja que lidera el partido Cruzada Nacional. “Me mantengo y les pido que devuelvan la casa de Itaipú”, dijo Amarilla.

Remarcó que el caso Pecci y lo que se reflejó en las elecciones, de que a una gran parte de la ciudadanía no le importa seguir como estamos, la llevó a reflexionar sobre que no vale la pena ser mártir.

“Este tipo murió persiguiendo al narcotráfico y lo mataron. El narcotráfico va a seguir, sigue; de hecho, ganaron lejos (en las elecciones) varios involucrados en el narcotráfico”, refirió.