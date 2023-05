Equipo de transición de Peña pide frenar nuevas contrataciones

Avanzan los preparativos para el cambio de gobierno, a menos de tres meses que el ahora Presidente de la República electo, Santiago Peña, asuma el cargo de primer mandatario. El equipo de transición está encabezado, no solo por la exministra de Hacienda, Lea Giménez, sino que también por el dirigente colorado, José Alberto Alderete.

En contacto con ABC AM 730, Giménez dijo que encuentra buena predisposición en el ministro Jefe de Gabinete Hernán Huttemann. Cabe recordar que ella y Alderete verifican principalmente lo que son las contrataciones públicas.

“Nosotros buscamos una administración ordenada, armónica, durante una etapa de transición en el periodo entrante en cuanto a atribuciones constitucionales. Así como las coyunturas bajan línea a través de presidencia se puede sacar un decreto y enviar un mensaje”, expresó. Hizo una comparación con casos donde se Abdo pedía que se eviten gastos superfluos.

Obligación del presidente y llamados a licitaciones

Entre las primeras conversaciones con Huttemann dijo que el presidente tiene la obligación de velar por los recursos públicos y que paren algunas situaciones que se vienen denunciando.

Otros ejemplos están relacionados a las compras que está planeando el gobierno actual donde detectaron la intención de compra de medicamentos para 3 o 4 años, nombramientos en cancillería y llamados a concursos en varios entes estatales, de manera apresurada en los últimos días. Todo debe quedar a cargo del próximo gobierno, dijo.

Habló de muchas alertas que le llega al equipo, y al ver el portal de la DNCP se observó que los llamados están muy avanzados casi en un 70 %. “Si cumple será una responsabilidad y prudencia administrativa del actual Ejecutivo”, señaló.

Giménez admitió que se envió una nota al gobierno sobre estos puntos y no se le dice a Abdo que se paralice el gobierno. Insta a que no se hagan llamados que no son urgentes. “Si no hay compromiso con este pedido, nosotros nos veremos obligados a crear un grupo de trabajo que analice todo lo que hizo Abdo”, comentó. Queremos que el Ejecutivo también designe un equipo de transición.

Aseguro que cuestiones que no son regulares, no se apañarán y se van a revertir, y será una pérdida de tiempo volver a revisar la gestión.

“Esperamos el mismo trato que tuvimos con Abdo, antes que el asumiera en el 2018″, finalizó.

