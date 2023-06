Caso Messer: Querey destaca que se procese a Boidanich, pero recalca que daño por inacción de Fiscalía es irreparable

El senador Jorge Querey, quien fue presidente de las comisiones bicamerales del Congreso que investigaron el caso Messer y el lavado de dinero en Paraguay, señaló como un gran paso el inicio del proceso contra el extitular de la Seprelad Óscar Boidanich, aunque aseguró que el daño ocasionado por la protección que se otorgó a Messer durante el gobierno cartista es mucho mayor.

“Él (Boidanich) desde el 2012, (permitió operar) a un tipo que intentaba abrir cuentas tanto en el sector privado como en el sector público. Él (Boidanich) tuvo reportes en aquel momento y él (Messer) ya estaba investigado, y no solo él (Messer), sino el propio Mordko Messer, que era su papá, estaban vinculados al lavado de activos”, señaló Querey.

“Había sendos informes con base en datos internacionales que comparten, de modo que era muy sencillo saber que a esos intentos se debieran haber dado continuidad. Vamos a ser sinceros: cuando en 2018 ustedes publicaron, después de eso recién vienen las medidas con respecto a Messer. Antes de eso, todos fingieron demencia en el sector público y en el privado”, denunció Querey.

“Lo más grave es que Seprelad, Superintendencia de Bancos, etcétera, su fin último es justamente el control y dar garantías de que las cosas se hacen legalmente, de tal forma a que sea confiable el sistema”, aseveró. “Eso no cumplió Seprelad y, por el contrario, es muy probable, los abogados que trabajaban con nosotros nos aseguraron que estaban configurados delitos y por eso sugerimos a la plenaria remitir al Ministerio Público como denuncia”, indicó Querey.

Caso Messer: en Seprelad se falsearon datos

Querey señaló además que mientras investigaban el caso Messer lograron acceder a los documentos que indicaban que algunos datos que fueron remitidos a la Fiscalía por Seprelad estaban alterados. “Un documento es el que llegó a la Fiscalía y otro es el que estuvo originalmente, con las mismas firmas, la misma fecha”, denunció.

El senador dijo que eso no pudo ser consultado a Boidanich, debido que ese documento llegó a la Bicameral con posterioridad a su comparecencia. “Nosotros le convocamos por la falta de respuestas a reportes de operaciones sospechosas de un tipo que vive en frontera, que quiere abrir una cuenta en frontera, que es ciudadano brasileño y que está denunciado. Es decir que tenía todo para ser de alto riesgo”, dijo Querey.

El daño de la falta de acción fue enorme

Querey habló con respecto a la inacción no solo de Boidanich durante su paso por la Seprelad, sino también del Ministerio Público durante todos estos años en los que Sandra Quiñónez estuvo al frente.

“Los comisos autónomos debieron haber sido ordenados inmediatamente, por el viejo reclamo de la ciudadanía, que es el de recuperar los bienes que son fruto de la corrupción. Porque aquí se soluciona con medidas alternativas a la prisión y te vas con los millones que recaudaste”, lamentó Querey.

“Eso se evitó con la inacción de todos esos años y por eso me parece importante que esté imputado Boidanich y que se lleve adelante la investigación y que si la Justicia determine, que reciba el castigo correspondiente. Pero aquí hay un daño grande”, lamentó.

“Probablemente no tengamos la posibilidad de recuperar ninguno de los bienes de Messer, porque hay muchos otros bienes, aquí no se investigó todo con respecto a Messer. Aquí hay una serie de propiedades que están en manos de prestanombres y otras empresas más que no fueron investigadas”, denunció.

“Esto va a complicar el gobierno de Santiago Peña”

Por último, Querey habló de las implicancias que este caso tendrá en el futuro gobierno de Santiago Peña. “Yo creo que el problema político va a comenzar a resentirse ahí con la imputación de Boidanich y la imputación de Erico Galeano”, aseveró.

“Vos llegás al poder con determinados apoyos, determinados sustentos, eso es aporte pero también es protección. Ese es un de los problemas graves del financiamiento político. En este momento no sé cómo se estarán sintiendo algunos de los que fueron soporte del actual presidente de la República”, señaló en relación a Santiago Peña.

“La inseguridad con respecto a que les alcance alguna imputación, alguna demanda, yo creo que es un problema de estabilidad política que va a sentir Santiago Peña”, concluyó.

