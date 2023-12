Superintendencia de Jubilaciones: “Tienen que escucharle al pueblo alguna vez”, dice senadora

Mientras el Senado debatía el proyecto de ley “por el cual se reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones”, conocida como la ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, la sesión se quedó sin quorum.

Al respecto, la senadora liberal Celeste Amarilla refirió que “cómo última herramienta hicimos esto” -dejar sin quorum la sesión- y consideró que sus colegas “tienen que escucharle al pueblo alguna vez; por las buenas o por las malas”.

Apuntó también a una “mesa de diálogo” con todas las personas afectadas y “escuchando a la gente que está afuera”.

“Si realmente no quieren tocar la plata para convertir en bonos, que saquen el artículo 43; sí realmente no quieren sacar la autonomía a los jubilados, que saquen el artículo 5 y si realmente no quieren una inmunidad o impunidad total para los que manejan la plata ajena, que saquen el artículo 31. Es muy claro y espero que recapaciten”, concluyó.

Superintendencia de Jubilaciones: “Las posiciones están tomadas”

Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Silvio “Beto” Ovelar, aseguró que las posiciones de los legisladores en torno al proyecto de Superintendencia “ya están tomadas”.

“Vamos a ver cómo sigue esto y si se trata en los próximos días. Los que están a favor ya estamos y los que están en contra, también. Respeto la técnica legislativa y las estrategias de los colegas de la oposición”, aseguró.

Proyecto tuvo modificaciones “por Twitter”

Según la senadora Esperanza Martínez (FG) el proyecto de Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones tuvo unas modificaciones que fueron presentadas anoche cerca de las 22:00 “por Twitter”.

“Que nos permitan corregir la ley y que se haga de manera participativa; hay gente que está desde las 07:00 en las calles y las modificaciones se presentaron ayer a las 22:00 por Twitter, esto es algo que no les llegó a todos los legisladores y algunos nos enteramos por Twitter”, expresó.

Finalmente, la senadora Yolanda Paredes (PCN) apuntó que estas modificaciones al proyecto de Ley “no modifcan ni tocan nada”.

