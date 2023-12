Critican “la falta de barreras” para detener al crimen organizado

El exsenador Jorge Querey habló en ABC 730AM sobre la realidad política del país y su lucha contra el crimen organizado. Mencionó que estos operativos de trascendencia internacional tienen mucho impacto y es una labor que se dio en conjunto.

Dijo que van a tener consecuencias como en el caso de Interpol, que implica la vulnerabilidad de un sistema a nivel global.

Querey destacó que cuando iba al Congreso ya habían concluido que Paraguay se convirtió en un hub logístico para el crimen organizado. “Acá hay un sistema que hay que encarar”, agregó.

Se cuestionó por qué Paraguay no está aplicando un mecanismo de barrera para la lucha frontal contra el crimen organizado. Se preguntó por qué no está en el Presupuesto del Estado la compra de dos a tres aviones o embarcaciones para el control de productos ilegales.

“Hay preguntas que son estratégicas. No encuentro una respuesta estratégica de lucha. Como espectador externo, me llamó la atención que esas cosas no están contempladas para el combate de este sistema contra el tráfico de drogas”, destacó.

Falta de radares para hacer frente al crimen organizado

Mencionó que es sabido que las drogas se traen de países del norte mediante vuelos clandestinos. “Es lógico la falta de barreras de control con radares primarios. La pregunta con sentido común es por qué no está en la agenda política”, expresó Querey.

Concluyó que los actores políticos de este gobierno no están tomando medidas de mecanismos de barreras. Sin embargo, los últimos operativos están dando una lección y un llamado a actuar.