Directora de Central Telefónica del Congreso dice desconocer doble salario de su funcionaria

Claudia Melgarejo, directora de Central Telefónica del Congreso Nacional, confirmó que Jacqueline Sosa Ruiz es jefa de su sección y afirmó no estar en conocimiento de que perciba otro salario paralelo en la Municipalidad de Asunción. Señaló que cumple sus funciones y no tiene “por qué estar cuestionando su vida personal”. Evitó indicar si abrirá o no un sumario administrativo.