Kattya González presenta hoy acción y justicia se pone a prueba ante la ciudadanía

La exsenadora Kattya González presentará hoy una acción de inconstitucionalidad en busca de recuperar su banca en la Cámara de Senadores, donde una mayoría coyuntural, en una sesión exprés, decidió destituir a una de las más férreas opositoras al gobierno de turno.

Con la acción de inconstitucionalidad buscan atacar la serie de irregularidades que se dieron en el procedimiento de destitución de la senadora, la falta del debido proceso y el derecho a la defensa, así como la violación a la reglamentación de la pérdida de investidura que tiene rango constitucional, entre otros elementos que serán considerados.

La mirada de la ciudadanía, de varios gremios y de la comunidad internacional se centrarán en la decisión que asuma la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros César Diesel, Gustavo Santander y Víctor Ríos.

El senador Ignacio Iramain (PEN), quien reemplaza a González reveló que durante el saludo que le dieron los senadores tras su juramento dijo a cada senador que “lo que hicieron con Kattya González fue una injusticia y les pregunté porque lo hicieron y me respondieron con el silencio cómplice de algunos, otros me dijeron: sí fue una injusticia, incluso colorados, por eso que me da cierta esperanza el Partido Colorado”, dijo.

También mencionó que a los senadores cartistas Antonio Barrios y a Basilio “Bachi” Núñez les dijo que como médicos “tenemos códigos, principios y valores, ¿Cómo pudieron hacer esto?”, dijo al señalar que le respondieron con el silencio. Si hay un mínimo de justicia y una mínima ética no cabe ninguna duda no tienen ningún argumento para que no se dé la restitución de la senadora Kattya.

Iramain afirmó que en el Senado institucionalmente se provocó un golpe cívico, se violó la Constitución simplemente porque le tienen miedo a una mujer, que les denunciaba en toda su amplitud, con un coraje cívico que cuesta encontrar.

“Con esto dieron un golpe a la democracia, dañaron lo poco que hay de democracia, están destruyendo la democracia y nosotros estamos queriendo construir una democracia mejor para nuestro país”, dijo y respondió al presidente Santiago Peña diciendo “Que credibilidad se puede tener con una violación de esta naturaleza, con una clase política en donde un sector troglodita y cavernícola del partido no entiende lo que es democracia, no sigue el procedimiento ni los procesos democráticos, porque hay que respetar reglas y si no se respetan las reglas y las normas no puede existir convivencia democrática”, dijo.