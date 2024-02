Oposición analiza medidas políticas para restituir banca de Kattya González

El senador Líder Amarilla (PLRA), sin detallar, dijo que existen algunas medidas que están queriendo implementar y que en los próximos días verán si pueden rectificar los errores que se cometieron con respecto a la destitución de la senadora Kattya González (PEN).

“Vamos a hablar con la gente, si es que se pronuncia rápido la Corte y si hay una medida cautelar, para ver si se puede implementar, y que vuelva nuevamente Kattya al Senado, que es lo que corresponde constitucionalmente, que esté acá representando a sus 100.000 votos”, dijo el parlamentario.

Lea más: Video: Kattya González acciona ante la Corte por su expulsión del Senado

Por su parte, la senadora Esperanza Martínez (FG) dijo que por más que el senador Ignacio Iramain esté con ellos, para ellos la senadora Kattya González es una compañera que tiene que volver a su banca.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Piden a la Corte que intervengan en lo procedimental

“Lo que se le pide a la Corte es que intervenga en lo procedimental, acá hay un reglamento claro, votado y presentado por la bancada cartista que ha desconocido su propio reglamento y, de manera totalmente ilegal e ilegítima, actuaron para sacar a la colega de su banca”, dijo Martínez.

“Lo que acá pedimos (a la Corte) es que no entre a discutir los temas políticos, sino que entre a definir si el cumplimiento del reglamento de la pérdida de investidura es correcto o no es correcto, si es legal o ilegal, que a nuestro criterio ha sido un atropello brutal a la institucionalidad democrática de la República del Paraguay, porque estamos hablando de una cámara que ha sido avasallada por una mayoría abusiva dejando de lado su propio reglamento, yo creo que eso no aguanta ningún argumento en ningún lugar del mundo”, afirmó.