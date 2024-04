Filizzola dice que le “parece perfecto” que planteen sacarle nuevamente sus fueros

El senador Dionisio Amarilla anunció recientemente que va a plantear que su colega Rafael Filizzola vuelva a perder su fuero parlamentario, esto luego de que su inmunidad haya sido restituida en una medida para beneficiar a los imputados colorados cartistas Erico Galeano y Hernán Rivas.

Al respecto Filizzola sostuvo que le “parece perfecto” el planteamiento de que vuelva a perder sus fueros, ya que según él, no tiene inconveniente alguno con tal propuesta.

“Que presente la resolución y que me saquen de la lista. Desde el 2013 me vengo defendiendo y no presenté ningún incidente; me atribuyen actos que ocurrieron después de que yo dejé del ministerio y no tengo forma de que en ese proceso sea condenado, lo que yo quiero es el sobreseimiento definitivo que es lo que corresponde”, contestó hoy.

Según el opositor, su causa penal que data del 2013 por presunta lesión de confianza cuando era titular del Ministerio del Interior es un “proceso montado por el mismo equipo que montó el proceso contra Mario Abdo”.

Fuero y desafuero corresponde a un “chantaje”

Finalmente el senador calificó que estas intenciones de fueros y desafueros corresponden a “una especie de chantaje” y aseguró que no se prestará para tales intenciones.

“Yo no voy a ser nunca un parlamentario que se deje chantajear, prefiero que me saquen la investidura o prefiero que me manden a la cárcel. Yo me voy a defender donde me tenga que defender, sea en el parlamento o en la justicia pero con chantaje, no”, concluyó.

