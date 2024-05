Caso Chaqueñito: sindicalistas del Congreso repudian amenaza a funcionaria indígena

Unos sindicatos de Trabajadores de la Cámara de Senadores y del Congreso compartieron hoy un comunicado en el que extienden su solidaridad hacia la funcionaria Francisca Espínola Zeballos -Tati-, quien denunció ser amenazada por parte del senador Javier “Chaqueñito” Vera.

“Queremos expresar nuestra solidaridad con la compañera funcionaria de la Comisión Asesora Permanente de Pueblos Indígenas. La mencionada compañera de trabajo resultó víctima de actos de violencia y discriminación por parte de un senador de la nación”, refieren.

Asimismo, aseguran que dentro de la institución ya hay antecedentes de casos similares donde se registra un “trato laboral poco digno por parte de superiores jerárquicos” e incluso sostienen que el caso de Vera “evidencia la necesidad urgente e imperiosa de profundizar los valores de respeto y equidad”, esto, dirigido específicamente a los “responsables de conducir políticamente este Poder del Estado”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregan también que la funcionaria sufrió una agresión verbal y con esto repudian “enérgicamente la violencia y discriminación ejercidas por un senador de la nación” e instan a la presidencia del Congreso a “tomar los recaudos que amerita este grave incidente, de manera a evitar su reincidencia”.

“No es la manera de que un legislador se refiera y denigrándola porque es contratada; el contratado es el más vulnerable en términos laborales porque es dependiente; hubo prepotencia, palabras irrepetibles y una amenaza de perder el contrato”, sostuvo Edgar Segovia, representante del sindicato de funcionarios de la Cámara de Senadores y el Congreso.

Lea más: “Chaqueñito” recibirá “amonestación fuerte” tras amenaza a funcionaria del Congreso, según senador cartista

Diputada insta a Chaqueñito a que deje de ser “arrogante”

Por su parte, la diputada Rocío Vallejo (Patria Querida) también emitió un comunicado donde se refiere a la “altanería y prepotencia” de Chaqueñito, algo que “revela su verdadera esencia; el material del cual está usted hecho”.

“El poder político que hoy tiene acabará mañana y la desgracia de sus insultos, no trascenderá el umbral del tiempo. Haber amenazado a Tatiana Espínola, funcionaria indígena del Senado con ‘echarla a la calle’, haberla tratado de ‘porquería’, de ‘basura’ de que ‘no es nadie y que es una ‘simple contratada’, no es el primer ni último gesto de sus ínfulas de grandeza, pero un día acabará, porque usted no tiene derecho a denigrar a nadie ni a abusar de su poder político temporal”, sentencia la legisladora.

¡ESO NO SE HACE, Chaqueñito! Esa humilde mujer es nuestra mandante, ella nos paga nuestro salario. ¡MI SOLIDARIDAD CON TATIANA ESPÍNOLA!”, finaliza el escrito.

Lea más: Red de promotores jurídicos indígenas exige disculpas públicas a Chaqueñito