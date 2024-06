Hasta Itaipú recurre a oficina de Naciones Unidas para evitar control de sus compras

- ¿Cuál es el misterio en esa aparente componenda entre la representación de las Naciones Unidas (UNops) y los que manejan la plata del Estado?

- Hicimos un pedido de informes a Itaipú después de ver publicaciones de prensa sobre el manejo de dinero público en forma muy privada, muy hermética. Me preocupa la forma arbitraria como se maneja la plata del Estado, en este caso, la plata de Itaipú.

- ¿Cuál es el modus operandi?

- No entiendo cómo se puede entregar la plata del Estado a una organización extraña al Estado para que administre dinero público al margen de lo que la ley prohíbe. Itaipú no puede hacer contrataciones de manera directa. Tiene que ajustar sus actuaciones a la ley de Contrataciones Públicas. La adjudicación que hace esta entidad UNops viola la ley 2051 (de Contrataciones).

- ¿Cuál caso es el que le interesa específicamente?

- Estoy hablando de la compra de chalecos antibala para el Ministerio del Interior. Se adjudicó (por 780 mil dólares) a una empresa sancionada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (Security S.A. de Jorge Jure Bykov y Fabrizio Martínez), que tenía una sanción por incumplimiento de contrato. Es una violación de la ley 2051. Queremos tener la copia del convenio de Itaipú con esta oficina de Naciones Unidas. Hicimos un pedido de informes para que nos digan qué proyectos viene entregando Itaipú a la UNops. Nos estamos enterando que los proyectos se ejecutan al margen de la ley porque la excusa es que ellos (Itaipú) no están regidos básicamente por ninguna legislación paraguaya. Lo llamativo es que varios ministerios del Ejecutivo, además de Itaipú, tienen firmado convenios con UNops en el mismo sentido.

- ¿Qué sospecha?

- De lo que nos estamos enterando es que UNops tiene convenios por ejemplo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Las adjudicaciones no respetan la ley y encima los de UNops cobran por el servicio.

- No se usan las oficinas oficiales de control...

- Claro. La pregunta es: ¿para qué funciona la unidad operativa de contrataciones en los ministerios, en las binacionales y en los entes públicos si al final los trabajos se encomiendan a un ente ajeno a la administración del Estado?

- ¿Funciona como una organización subterránea por donde corre plata del Estado, una colusión?

- Absolutamente. A mí no me cabe la menor duda de eso. Se puentea Contrataciones Públicas. Ellos (los de Itaipú) no quieren incluir sus recursos dentro del Presupuesto General del Gastos. Usan de esa forma el dinero discrecionalmente. Esa discrecionalidad no contribuye ni para transparentar ni para usar mejor los recursos. Es todo lo contrario.

- No hay transparencia...

- Es más. Estamos viendo que se va a pagar más caro a una empresa que ni siquiera nos da la seguridad de que va a proveer lo que se pide.

- Una supuesta urgencia para comprar chalecos...

- Es para chalecos, no para comprar medicamentos para un enfermo de cáncer por ejemplo, al que le urge la medicación por el riesgo de vida. Si no se le suministra, se puede morir al día siguiente. En este caso no se ajusta a la urgencia.

- ¿Es para digitar al proveedor?

- Las adquisiciones se hacen vía contratación directa, seguramente digitando al proveedor y, otra vez, hay que pagarle una comisión por el servicio a los de UNops. Me dicen que hay desde libros hasta maquinarias que se compran bajo esta modalidad por distintas reparticiones públicas. Son varios ministerios.

- ¿Qué es UNops? ¿Quién dirige?

- Es una oficina de las Naciones Unidas con oficinas en Asunción. Su responsable es Roberto Carrillo Castillo. Por el rótulo, transmite cierto respeto el nombre, por lo que implica Naciones Unidas con operatividad en todo el mundo. En el caso paraguayo tiene una particularidad que me gustaría descifrar. Esa es la intención del pedido de informes.

- ¿Se sabe cuándo se instaló en el país?

- No. Necesitamos saber desde cuánto tiempo atrás están instalados acá y también qué cantidad de plata están administrando. En este caso puntual, estamos pidiendo detalles del trato que tiene con Itaipú. Queremos saber qué cantidad de plata Itaipú, lado paraguayo, administra a través de UNops. Lo único que vemos claro hasta ahora es el propósito de puentear la ley con la excusa de una urgencia que no existe...

- ¿Cuánto se podría estar desviando anualmente de los fondos del Estado?

- Los informes que se manejan estiman en unos 1.600 millones de dólares anuales las cantidades que el Estado pierde por actos de corrupción a manos de los administradores públicos...

- ¿Y a través de UNops?

- No podemos saber. Estamos comenzando a saber. Es incipiente todavía. Es una nueva ingeniosa manera de pasar por encima con extraordinaria creatividad criolla el control del Estado. Los ajustes que se hacen a la ley complican cada vez más y es más difícil sacudirse de las evidencias. Por eso se recurre a estos artificios.

- La urgencia quién determina: ¿el Ministerio del Interior o Itaipú?

- El dueño de la plata (Itaipú) es el que tiene que definir la urgencia.

- Interior puede alega la urgencia por el nivel de inseguridad...

- Por supuesto que somos conscientes del nivel de inseguridad, de criminalidad que existe pero por retrasar 15 días la compra de chalecos, poniendo en riesgo el patrimonio del Estado, a mí me parece que no se justifica.

- ¿Es ilegal bypasear (pasar por encima) el control de la plata de Itaipú?

- Eso también forma parte de mi pedido de informes. Quiero saber cuál es la normativa por el que se rige este acuerdo. En definitiva alguien tiene que regular y tiene que controlar. No puede ser que caiga en saco roto tanto dinero. No puede ser que Itaipú lado paraguayo se presente como una especie de Estado paralelo. Su máxima autoridad, que representa al Ejecutivo, se opone tenazmente a que sus recursos pasen por el control del Parlamento que es un poder del Estado.

- Se escudan en que es una entidad binacional...

- Pero no puede ninguna entidad binacional estar por encima del Estado paraguayo. El Estado paraguayo está compuesto por tres poderes: el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Las dependencias, las reparticiones, los ministerios, las binacionales, todo tiene que formar parte de uno de esos poderes. No pueden ir por cuerdas separadas. De lo contrario estamos ante un Estado paralelo donde ellos tienen la discrecionalidad de usar su plata como se les antoja. En algún momento, el Gobierno tiene que parar la pelota y tiene que incluir la plata de las binacionales al presupuesto general de gastos. De lo contrario va a seguir siendo una caja chica del mandamás de turno.

- ¿Cómo se puede suprimir este recurso que tienen los funcionarios de echar mano a una instancia ilegal?

- Es inexplicable. Como todos saben, Itaipú tiene una estructura administrativa gigantesca con el personal mejor pagado del país. Si este personal no sirve para hacer un simple proceso de llamado para comprar un bien o un servicio, entonces lo lógico es que se prescinda de inmediato de esa gente y tercerizar el servicio en vez de estar gastando cuantiosos recursos en sueldos. En realidad, no se justifica bajo ningún sentido recurrir a UNops salvo que tenga por objeto puentear los controles del Estado...

- Para desviar al bolsillo de alguien o de algunos...

- Ha mantevaerá ningó. Me parece alevoso este procedimiento de compras. La ley se aprobó precisamente para que las fugas no ocurran. Entonces, se establecen plazos para recibir las ofertas, tiempo para las protestas, tiempo para la evaluación. Todo se hace público. ¿Cuál es el propósito de evadir? ¿Cuál es el propósito de no transparentar? Tenemos que llegar al fondo para traer a luz esta duda totalmente legítima.

- Encima, en el caso de los chalecos antibala se adjudicó a una empresa sancionada...

- Hay una adjudicación por 780 mil dólares. Es más llamativo todavía. El mes pasado nomás se sancionó a la empresa por incumplimiento de contrato. Otro dato más. Presentó la oferta más alta (Security S.A.). Esto puede tener derivaciones insospechadas.

- Y si hasta los ministerios usan este sistema...

- Casi todos esos ministerios le están encomendando la administración de sus recursos a UNops para evadir los controles. Entonces, tenemos que dimensionar un poco el tema, y para eso necesitamos información...

- Estas transacciones subterráneas alrededor de la plata del Estado debe tener profundidades escabrosas...

- Es una herencia de un Gobierno a otro, seguro. Es porque nunca se investigó o porque nadie le puso el debido interés o porque lo que mueve es lo suficientemente grande como para mantener silenciada a la gente alrededor.

- UNops en definitiva podría ser la licencia que encontraron para embromarle una vez más al patrimonio público...

- Y bueno, ¿quién podría sospechar de una oficina de Naciones Unidas? ¿quién puede dudar de la reputación de Naciones Unidas? Le aclaro. Yo no pongo en cuestión la existencia de esta oficina pero me permito tener una legítima duda sobre la transparencia. De hecho debe ser una organización respetada y respetable pero en otras áreas de cooperación, no en el manejo de dinero del Estado. Estamos hablando de millones de dólares.

- ¿Qué tiene que ver la Organización de Naciones Unidas en el manejo de millones de dólares?

- Son millones, efectivamente, donde los socios no tiene buenos antecedentes. Ultimamente en ese nivel nos manejamos.

- ¿Cuál es su grupo político?

- Yo pertenezco a la corriente fundada por el doctor Víctor Ríos (actual ministro de la Corte Suprema de Justicia), del movimiento Correlí. Es la corriente de renovación liberal. Es la fuerza política interna liderada hoy por el senador Ever Villalba (PLRA). Estamos cinco diputados que formamos parte de este frente. Estamos buscando la manera de contribuir para fortalecer el partido. No formamos parte del nuevo liberalismo.

- ¿Cómo está el panorama liberal para las municipales?

- No estamos bien, quiero ser honesto. El partido ha perdido fuerza electoral debido a las malas decisiones de sus representantes. El electorado crítico quiere que hagamos oposición, un contrapeso al oficialismo. Desgraciadamente muchos de los agentes opositores están mostrando absolutamente lo contrario. Están siendo muy cooperacionistas con el Gobierno. Eso no es bien visto por el elector liberal que aborrece que se use la representación para apañar atropellos o acompañar copamientos...

- ¿Es posible armar una oposición fuerte en estas condiciones cuando la mitad de los que fueron elegidos siguen los cantos de sirena de los oficialistas?

- El partido Liberal siempre atravesó y capeó momentos críticos. Probablemente este sea el momento más crítico desde la vigencia de la democracia. Nunca antes estuvimos tan mal. Tocamos fondo. Y si de los errores que cometimos no aprendemos, entonces estamos condenados a ser segundones eternos y si nos descuidamos, terceros también. La bandera que no debemos arriar es la lucha contra la corrupción, contra los atropellos, el avasallamiento. A nosotros nos tocó la época más dura de la dictadura. Ni ese autoritarismo pudo socavar al partido Liberal. Los que pertenecemos a esta generación tenemos que buscar la manera de sostener la bandera de lucha de nuestro partido, bandera crítica y llegar al electorado con una propuesta creíble y que en algún momento no tan largo nos convierta en opción real de Gobierno.

- ¿Cuál es su profesión?

- Mi área es la Contabilidad. Ejerzo como decano de la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas de la Universidad Nacional de Pilar. El rector sigue siendo el profesor doctor Víctor Ríos.