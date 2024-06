Ministra Barán, “invitada” mañana a concurrir a Diputados

En mesa directiva de Diputados realizada ayer, en prosecución a lo resuelto por el pleno la semana pasada, se decidió convocar a Barán este miércoles a la sesión ordinaria, fijada para las 9:00, para explicar la posición de nuestro país respecto al tratado de pandemias de Organización Mundial de la Salud (OMS), el reciente escándalo por negarle la atención a una paciente en el Hospital de Barrio Obrero entre otros temas relacionados a su gestión.

Si bien la invitación no es tan “cordial” ya que también pretenden reclamar por una serie de pedidos de informes pendientes de respuesta, tampoco tiene el carácter de interpelación.

La diferencia principal es que la ministra no se expone a una eventual “voto de censura”, que si bien no tiene carácter vinculante (ya que no obliga una destitución), es la medida política más severa que puede tomar el Poder Legislativo contra un ministro del Ejecutivo. La comparecencia será ante el pleno y se espera que se declare un cuarto intermedio durante la sesión ordinaria fijada para las 9:00.