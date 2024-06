Senado salva a “Chaqueñito” de suspensión o amonestación por amenazar a funcionaria

Por haber maltratado, discriminado y amenazado verbalmente a una funcionaria indígena del Congreso, el senador Javier “Chaqueñito” Vera no recibió ningún tipo de amonestación o suspensión en la Cámara Alta conforme votaron los legisladores esta tarde.

Pese a que el cartismo había dicho que Vera se merecía una amonestación -e incluso propusieron esto- su proyecto de resolución no prosperó como tampoco el de la oposición que planteaba la suspensión y así “Chaqueñito” fue salvado luego de decir esto a la mujer: “Te pusiste en mi contra, le mandaste a tu raza, hicieron una nota sobre mí. Vos no sos nada, sos una simple contratada y te voy a mandar sacar tu contrato y te vas a ir a la calle. Te vas a ir a la mierda, te vas a ir a la calle. Vos no vas a jugar, sos una porquería y una basura ante mí. ¿Escuchaste? y no me vuelvas a molestar más”.

Por este caso, la justicia dictó una orden de alejamiento contra “Chaqueñito” que afecta tanto a la casa de Francisca “Tati” Espínola o cualquier lugar en la que se encuentre ella y también estableció la prohibición de hostigar, intimidar, amenazar o molestar por medios telemáticos a la mujer.

Asimismo, varias comunidades indígenas realizaron manifestaciones e incluso se acercaron hasta los alrededores del Congreso Nacional para exigir la suspensión o incluso expulsión de Vera, algo que finalmente no prosperó.

