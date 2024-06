Bachi niega reculada o impunidad y culpa a opositores por “salvataje” a Chaqueñito

El viernes último el líder de la bancada cartista en el Senado, Basilio Núñez, anunció que el pleno aprobaría un castigo contra Javier Vera “Chaqueñito” mediante el apercibimiento, es decir, una simple llamada de atención por haber amenazado a una funcionaria.

Sin embargo, el miércoles último los cartistas y sus “satélites” aliados dejaron sin castigo a Chaqueñito ya que solo reunieron 17 votos y necesitaban 25. Esto llamó la atención ya que en proyectos de trascendencia, como la Ley de Superintendencia de Pensiones, el oficialismo supera los 30 votos cuando viene la orden directa desde el Comando de Honor Colorado.

No obstante, en rueda de prensa, Bachi Núñez negó que el cartismo haya salvado a Chaqueñito y se mostró muy molesto ante las preguntas de los trabajadores de prensa. Sostuvo que solo correspondía el apercibimiento porque las sanciones deben ser graduales, sin embargo, no quiso hacer comparaciones con la expulsión directa de Kattya González (PEN).

“Los otros” los culpables

“Nosotros no tuvimos los votos, entonces se procedió a votar lo que propusieron los otros (los opositores). Nosotros propusimos amonestación, que dice bastante bien en su libro Evelio Fernández Arévalos. Entonces voy a amonestarle a otros colegas que tuvieron también inconducta”, señaló

“No fue una estrategia (de salvataje) porque yo fui el primero que habló, vine acá, y no tuvimos los votos. Yo le pedí a los colegas. Yo no puedo hacer lo que me dicen otros colegas o lo que vos me decís. Yo tengo una hoja de ruta”, le espetó a trabajadores de prensa.

“Usted esta diciendo que nosotros le salvamos. ¡De ninguna manera!. Los otros (los opositores) le salvaron porque según Evelio Fernández Arévalo tiene que haber una gradación”, insistió.

“Quedamos mal, yo les dije a ellos (los opositores) si ustedes no nos apoyan no vamos a tener la cantidad de votos. Y señal de impunidad totalmente, entonces nos teníamos que poner de acuerdo”, aseveró.