Exjefa de campaña de ANR es la nueva ministra de la Juventud

La vocera de la Presidencia, Paula Carro, anunció que Florencia Taboada renunció al cargo de titular de la Secretaría Nacional de la Juventud por razones personales. En su reemplazo, el presidente Santiago Peña nombró a Salma Agüero, exjefa de campaña joven de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

El mandatario eligió a Agüero porque conoce de cerca su desempeño y rol como líder estudiantil y juvenil, según mencionó Carro.

“Estoy tomando esta responsabilidad porque sé, vivo y conozco las luchas diarias de los jóvenes. Estoy en constante cercanía con mis pares y sé que podré ser una ministra de Juventud que podrá acercar más la Secretaría a los jóvenes y que se puedan hacer conocer las oportunidades del Gobierno para todos los jóvenes paraguayos”, mencionó Agüero en su presentación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Tiene 25 años, es hijo de un viceministro y ya está mejor con un jugoso sueldo

La nueva ministra no posee ningún título universitario. Actualmente, estaría recién cursando los primeros semestres de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Salma Agüero, cercana a Cartes, ya “está mejor”

Salma Agüero ya “estaba mejor” en la Municipalidad de Asunción, siendo titular de la Dirección de Juventud y Deportes, cargo con el que había sido premiada luego de desempeñarse como jefa de campaña joven de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en Capital, en las elecciones generales pasadas.

Ante la consulta de cuánto pesó su cercanía política a Honor Colorado para su nombramiento, reconoció que ello tuvo influencia.

“El presidente Peña cuando me pide asumir y me da la posibilidad de aceptar, reconoció mi trayectoria al estar militando a lado de los estudiantes durante tantos años y en la actualidad. Evidente, como él me conoce desde el aspecto político previo, eso influyó en que él pueda decir que soy la persona indicada para este cargo, al igual que otros miembros del Gabinete conocen mi perfil”, dijo.

Es una de las nuevas figuras coloradas que mantiene una estrecha cercanía con el expresidente Horacio Cartes. En redes sociales, la joven ostenta constantemente el padrinazgo político del líder del cartismo.

Agüero es conocida provida y profamilia. Incluso, participó como representante de dicho sector en foros internacionales.