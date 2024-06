“Chaqueñito” se esconde tras sus fueros y no acude a audiencia judicial

El senador Javier “Chaqueñito” Vera alegó tener “fueros” para ausentarse a la audiencia en el juzgado de Luque, en donde se desarrolla el proceso tras la denuncia por maltrato presentada por Tatiana Espínola, funcionaria del Senado, a quien el legislador habría amenazado con echar.

“El senador, tengo entendido -porque vi ahí el expediente- antes de empezar la audiencia presentó un escrito. Como esta es una ley especial, creo que el escrito que él presentó, lo que vi, parece que no pidió suspensión, solamente agregó que él tenía fueros. A mi entender, eso no puede suceder, porque ellos no pueden tener fueros en la parte civil, y esta es una acción civil”, dijo Sary Hellman, abogada de Tatiana Espínola.

La abogada dijo que en el caso de que se acepte que el senador no puede ser procesado en el ámbito civil por tener fueros, estaríamos ante un escenario en que todos los senadores no puedan ser demandados en prestación de alimentos y otras demandas civiles.

“La Constitución establece el artículo 191 y específicamente dicen que ellos tienen fueros, pero en sus opiniones, en el ejercicio de sus funciones, y sería en el estamento penal, no en el estamento civil”, aseveró.

Tatiana se ratificó en su denuncia contra Chaqueñito

Por su parte, Tatiana Espínola se ratificó en su denuncia por maltrato, contra el senador Javier “Chaqueñito” Vera, quien la habría amenazado con echarla de la institución.

“Vine a cumplir con mi deber y manifesté todo lo que ocurrió y solicité también que se mantengan las medidas. Dejo todo esto en manos de la Justicia. Es la primera jueza que está haciendo su deber. Espero que todos los jueces también trabajen así, honradamente y rectos. Que hagan cumplir lo que dice la Constitución”, refirió.

Agregó que espera que la causa no quede impune, porque realmente -señaló- le duele hasta ahora, así como también a todos los pueblos originarios, todo lo vivido y esperan que no vuelva a suceder. “Merecemos ser respetados y escuchados por nuestras autoridades”, sentenció.

El legislador cuenta con una orden de alejamiento tras la denuncia hecha por la funcionaria, por lo que no puede acercarse o realizar ningún tipo de acoso telemático contra Tatiana.