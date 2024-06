Salta sugestiva maniobra para fondear Che Róga Porã con dinero de Taiwán

El 26 de octubre de 2023 tuvo lugar en el Ministerio de Relaciones Exteriores una reunión entre el viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdum, y el embajador de la República de China (Taiwán), José Chih-chen Han. En el encuentro se debatieron al menos nueve puntos referentes a las relaciones entre los dos países, según detallan los documentos a los que accedió ABC.

Uno de los temas que llama la atención y que estuvo en el debate tiene que ver con los proyectos de viviendas sociales. Es más se hace referencia a la forma en que iba a ser fondeado con US$ 5 millones el programa del gobierno de Santiago Peña, identificado como “Che Róga Porã”.

En la reunión -de acuerdo al resumen redactado- se habló de una extraña maniobra en la cual se buscaba evitar la aprobación del Congreso Nacional para asegurar los recursos para el citado proyecto.

El documento menciona que el diplomático taiwanés comunicó que con los remanentes del proyecto Che Tapýi I y II se habilitaría un fondo de aproximadamente US$ 8.000.000 para continuar con la construcción de viviendas en le Región Oriental por parte del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

“Asimismo, reiteraron la autorización de su gobierno para la donación de US$ 5.000.000 al proyecto Che Róga Porã del MUVH y AFD (Agencia Financiera de Desarrollo). A fin de evitar la aprobación por la vía legislativa, mencionaron que recurrirán a los fondos del tercer desembolso de USD 5.000.000 del proyecto ‘Construcción de 1.000 Soluciones Habitacionales para Pueblos Originarios’, a cargo del Ministerio de Vivienda, Urbanismo y Hábitat, en el marco del Memorando de Entendimiento sobre la Cooperación Bilateral 2018-2023″, señala la documentación redactada luego de la reunión.

El resumen dice que el monto de US$ 5 millones -que debían ser para construir casa a indígenas- sería garantizado mediante la inclusión del proyecto “Construcción de 1.000 Soluciones Habitacionales para Pueblos Originarios” dentro de las iniciativas contempladas en el próximo Memorándum de Cooperación 2023-2028. En otras palabras la prioridad era fondear el proyecto “emblema” de Peña.

Otros temas abordados

Los documentos a los que accedió nuestro diario detalla que otros temas abordados en aquella reunión bilateral entre los representantes de Paraguay y Taiwán guardaron relación al apoyo a la participación de Taiwán en organizaciones internacionales, acuerdo sobre asistencia jurídica mutua y de traslado de condenados, donación de motocicletas para el Grupo Lince, sistema HIS (Health Infornmation System), Universidad Politécnica Paraguay-Taiwán, proyecto de seguridad cibernética y 5G Clean Network, acuerdo de supresión de visas entre Paraguay y Taiwán y consultas políticas.

Fue una opción, pero quedó sin efecto, aseguran

El ministro de Urbanismo, vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, aseguró que este tema (el uso de los US$ 5 millones de Taiwán que eran para viviendas indígenas) no se llegó a concretar. “Era un préstamo posible inicial para Che Róga Porã que al final no se concretó”, afirmó. Añadió que el dinero iba a ser repuesto en caso de que se hubiera generado esa situación. “Era una forma de fondear el proyecto temporalmente y que iba a ser repuesto cuando venían los fondos de Taiwán, pero no se concretó”, sostuvo. Acotó que todo sigue igual y la donación se usará para indígenas.

Manejo de donación cada vez más extraño

No es la primera vez que salen a luz extrañas maniobras sobre el manejo de millones de dólares provenientes de la isla asiática en carácter de donación. A inicios de mayo último se conoció un pedido que realizó el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) al Gobierno de Taiwán el 12 de octubre del año pasado.

En esa ocasión, el MRE pidió el desembolso urgente de US$ 1.740.000 (alrededor de G. 12.754 millones) donados para el programa Che Tapýi I, del Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH). En la solicitud decían que ese dinero iban a usar para el mantenimiento y la reparación del Jet Cessna Citation Sovereign 680, con matrícula FAP 3001, y el helicóptero gubernamental Bell 407 GXI H-0401, ambos al servicio del presidente Santiago Peña.

El pedido de desembolso fue aceptado por Taiwán el 13 de octubre del año pasado. El 16 de octubre de 2023 el canciller Rubén Ramírez comunica la conformidad entre ambas partes (Paraguay y Taiwán) al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, para usar los US$ 1.748.974 en el arreglo de las dos aeronaves.

Lo cierto es que tras la publicación de esta curiosa solicitud, el gobierno paraguayo emitió un comunicado en el cual intentó desmentir el uso de fondos entregados por Taiwán para viviendas en la reparación del avión presidencial. Sin embargo, el “desmentido” lo complicó más porque, además de admitir la solicitud de autorización al donante, mencionó una especie de “préstamo” que no se cita en ninguna de las notas que presentaron en su momento.

En esta ocasión -según la documentación referente a los fondos para Che Róga Porã- también se habla de uso de recursos que debían ser para indígenas. Para coincidencia, el titular del MUVH nuevamente repitió que no se usaron los US$ 5 millones y que solo iban a ser un “préstamo”.