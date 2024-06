Orden de alejamiento contra “Chaqueñito”: “No voy a permitir que otro poder se involucre en el Senado”, advierte “Beto” Ovelar

Una orden de alejamiento en contra del senador Javier “Chaqueñito” Vera fue emitida por la jueza de paz de Luque, Norma Beatriz Ortiz Díaz, tras la denuncia presentada por la funcionaria Francisca Espínola, a quien el legislador había maltratado y amenazado con desvincularla del Congreso.

El presidente del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar, se mostró molesto por la decisión de la jueza, considerando que hay sectores que indican que obró mal porque debió solicitar previamente el desafuero del senador antes de emitir la medida cautelar.

“Lo del alejamiento es razonable. La decisión de la jueza me llama la atención. A mí no me gusta meterme en casa ajena, no voy a permitir tampoco que ningún otro poder se involucre en el Senado, nosotros tenemos nuestra autonomía”, destacó.

No descartó que la magistrada se haya extralimitado. Agregó que la medida será analizada con juristas.

Rige alejamiento mientras se analiza su validez

Mencionó que mientras se aguarda por un dictamen de los juristas se respetará la medida cautelar de la jueza para garantizar la protección de la funcionaria.

Ovelar también cuestiono la actitud de “Chaqueñito”. “Tenemos que ubicarnos en nuestras baldosas, tenemos que honrar el cargo. Reincidir y reincidir en errores genera un deterioro de la imagen del cuerpo del Senado”, resaltó.

Comentó que ya se cansó de aconsejar a su colega sobre sus actuaciones. “Hetama añemoñe’ẽ chupe, che kane’ombapeve, che juru huguypapeve (mucho ya le hablé, hasta el cansancio, hasta que mi boca se llenó de sangre)”, expresó de forma jocosa.