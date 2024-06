Jatar reconoce que solo vio cuatro veces al agente de la Senad y que no sabe cómo hacía con su asistencia

Con respuestas muy breves, el diputado Jatar “Oso” Fernández habló con la prensa sobre su pedido de comisionamiento del agente antidrogas Mauro Ruiz Díaz Vallejos, quien, según la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), sería uno de los sospechosos de filtrar información en el caso “A Ultranza Py” y a favor de “Tío Rico”.

El legislador dijo que “por supuesto” le conoce a Ruiz Díaz, aunque sostuvo que solamente lo vio “4 veces” y tampoco tiene mayor “interacción ni intimidad” con él y que sus contactos se limitaban a un proyecto de ley porque es “muy técnico”.

Asimismo, aseguró que el funcionario no cumplía labores en su oficina y negó ser un “chivo expiatorio” para esconder si es que alguien más pidió el comisionamiento de esta persona. Es decir, el funcionario en teoría trabajaba para su proyecto pero en otro sitio. Cuando se le preguntó si él firmaba la hoja de asistencia del cuestionado empleado público respondió: “No sé cómo funciona esa parte, pero yo no... No sé cómo funciona esa parte, te voy a mentir”.

Al mencionar un posible “encubrimiento” a Insfrán, este contestó de manera más ofuscada: “Ustedes dicen todas esas cosas, ¿vos sabés que esto está saliendo en la tele? No me preguntás cosas lindas, caramba, ¿por qué tiene que ser una cosa tan grosera?”, dijo nervioso.

Ministro de la Senad tuvo que advertir sobre agente

Fernández también apuntó que el ministro de la Senad, Jalil Rachid, tuvo que haber advertido sobre las sospechas hacia este agente si es que él tenía conocimiento de un posible vínculo con “A Ultranza”.

“Eso sí puede ser; sí él (Rachid) sabía (tenía que advertir) para cuidarnos nosotros justamente de esta situación y lo que está ocurriendo”, agregó.

También argumentó que Ruiz Díaz no estaba en su oficina porque esta es “chiquitita” y son como 50 sus funcionarios, aunque después aclaró que dijo esa cifra para exagerar, y con esto añadió que los asesores no se suelen encontrar en el Congreso Nacional.

Finalmente, también se contradijo al afirmar que él aún permanece en el Partido Cruzada Nacional (PCN), pero en otro momento de la entrevista dijo: “Ahora le echaron a José Oviedo, que me parece que era la única persona ya que quedaba en el partido (Cruzada) que valía la pena. A la par, calificó a Paraguayo Cubas de “medio loquito que en el neuropsiquiátrico tiene que hablar con su gente”.

