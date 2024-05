Instan a no minimizar caso del “narcotopo”

“El Congreso es una olla que apesta, en donde hay personas que buscan minimizar este hecho y solo están para rendir cuentas a un patrón, ignorando la autonomía que debemos tener como otro poder del Estado”, dijo el diputado Raúl Benítez (PEN).

Lea más: Latorre no aclara dudas sobre comisionamiento de agente de Senad en Diputados

Agregó que el narcotráfico envió un topo para controlar a las voces disidentes. “En estos días, independiente de cómo llegó, aquí está claro que nos enviaron un topo, una persona que maneja información sensible, que nos controló. No debemos minimizar esto. ¿Dónde están los documentos que demuestren los trabajos que hizo, tuvo o no tuvo incidencia su paso por el Congreso?, se preguntó el diputado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su lado, el diputado Mauricio Espínola (ANR-FR) impulsó un pedido de informe al Ministerio Público y a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en referencia al operativo A Ultranza Py y las supuestas filtraciones que hizo Mauro Ruiz Díaz.

Lea más: Jatar asegura que pidió por agente de la Senad porque se lo recomendó su pariente

El parlamentario busca saber cuándo se recibió la denuncia sobre las filtraciones, quiénes son los fiscales que investigan y si existe una causa abierta.

Asimismo, instó a no minimizar el alcance que tuvo el operativo A Ultranza durante la administración anterior. Pidió no desacreditar el trabajo institucional, pero exigió conocer datos sobre las filtraciones.