Beto Ovelar niega precios inflados en licitación del Senado

Ofuscado y a los gritos, durante la sesión de la Cámara Alta, Silvio “Beto” Ovelar, salió al paso de la publicación de ABC en que se advierte que el Senado se dispone a gastar G. 470 millones en bolígrafos, cuadernos, toners, pilas, electrónica y otros elementos de oficina. En dicho informe se destaca que en cada precio “referencial” hay un sobrecosto de entre G. 1.000 y G. 500.000 en comparación con el precio de mercado.

Ovelar dijo que la publicación era malintencionada y que aunque tenga “200 mil defectos” como ser un “trato apu’a”, en todos su cargos públicos nunca malversó fondos.

“En administración pública desviar un guaraní, es desvío. Malversación es malversación; desvío es desvío. Plata je’u es plata je’u de diez de 100 de 1.000 o 2.000 o 100 millones o 1.000 millones”, dijo. Paradójicamente, a diferencia de Ovelar, los cartistas tienen otro criterio para defender a Óscar “Nenecho” Rodríguez, intendente de Asunción sobre cómo “enterró” en salarios los G. 500.000 millones destinados a obras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ovelar dijo que los montos de la licitación eran “tan pequeños” que le dijeron que no ameritaban la aclaración. Sin embargo, dijo que insistía en defender su honor y las de sus administradores.

Dijo que los G. 470 millones son un “mita recreo” y que realmente está en juego en la licitación G. 260 millones.

“Hablan por ejemplo que supuestamente se van a comprar bolígrafos por algo así como G. 11.000 cuando en el mercado está a G. 9.000 o G. 10.500 y habla también que supuestamente ya se compró cuadernos por G. 12.000 cuando el precio de mercado está en el orden de G. 10.000. Es falso, porque todavía no se abrió, está en Contrataciones”, subrayó.

Lea más: Lea más: La Cámara de Senadores compra PC de escritorio a G. 15 millones cada una

Sostuvo que para nuestro medio, solo por tener el marcante de “cartista” ya es sospechado de corrupción.

Por el poder, no por el dinero, dice Ovelar

“Yo hace más de 25 años estoy en primera división (de la política). Fui el gobernador más joven este país, fui el ministro más joven de este país, hasta ahora soy senador y estoy en este curul porque estoy detrás del poder, no del dinero. El dinero no me impresiona”, aseveró. Finalmente, pidió a nuestro medio rectificarnos por la publicación.