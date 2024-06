Aprobaron “alianza” comercial para arrendar galpones de ANNP en capital

La Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), alista un extenso y sugestivo contrato por 20 años para alquilar cuatro galpones, que tienen en Asunción. Funcionarios del ente, que prefirieron resguardar sus nombres por temor a represalias, aseguran que no se tienen títulos del inmueble pero el presidente, Julio Vera Cáceres dice que en su momento se registró.

Hay puntos relevantes que aparecen en el llamado, en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), como por ejemplo que no hay un promedio de canon que el oferente adjudicado pagará. Tampoco hay un plan para lo que se recaude en caso de avanzar con la licitación.

El adjudicado tendrá además cómodos 18 meses de gracia, para empezar a pagar por el alquiler del lugar.

La resolución está firmada por los directores de Puertos, Humberto Peralta, Mario José Gómez López, Manuel Jesús Alejandro Royg Benítez, Mario Aníbal Romero Lévera y el presidente Vera Cáceres, está fechada el 3 de junio del 2024 y resalta que es una “Alianza Comercial Estratégica en el Puerto de Asunción”.

El pliego tiene un costo de G. 10.000.000 y se empezaron a adquirir desde el pasado viernes 7 de junio. La fecha límite para las consultas es el 18 de junio próximo.

“Adentro van a adecuar los galpones para los fines que cada uno de los oferentes van a presentar en sus ofertas”, sostuvo el presidente Vera Cáceres.

El adjudicado podrá tercerizar incluso en caso de avanzar el proyecto, pero ya será un negocio entre las partes, porque la ANNP ya perderá el poder.

“La idea es generar recursos para la institución”, agregó el presidente pero no tienen planificado hasta ahora dónde irán a parar esos recursos.

El adjudicado también dispondrá del estacionamiento de casi 600 vehículos.

Con respecto a la denuncia de funcionarios del ente que aseguran que no se tiene realmente el título de propiedad de esa parte del predio, manifestó que se registró en su momento.

“Nosotros tenemos registro de antaño, ahora si otros hayan titulado con posterioridad, no tengo la certeza. Así como funciona Registro Públicos, uno nunca puede tener la certeza”, insistió.

“Yo no te puedo decir cuánto van a gastar exactamente, solamente tengo un presupuesto tentativo para el estacionamiento a cielo abierto que es alrededor de G. 26 mil millones”, puntualizó.

En lo que respecta al periodo de gracia de 18 meses, dijo que es porque deberá revisar el estado en el que se encuentran los galpones.

Ocultan el PBC

En el portal de Contrataciones no aparece el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), que no es un dato menor. Lo que aparece entre los antecedentes es que en el 2016 se hizo un llamado a licitación pero no se firmó ningún contrato.

Precio irrisorio

En lo que respecta a los alquileres de sus inmuebles la ANNP tiene antecedentes pocos alentadores.

Una publicación de ABC Color del 2010, resalta que Puertos alquilaba sus instalaciones en Concepción a G. 200.000 mensual a la empresa Gical SA. Dicho inmueble fue identificado como finca número 8.191.

Menciona que la capacidad para el almacenamiento es de aproximadamente 30.000 toneladas estáticas. El acuerdo entre la ANNP y Gical SA, en ese entonces generó mucha indignación por el irrisorio monto que pagaba la empresa privada por un predio tan valioso.

La publicación hace referencia que es todo el complejo para el comercio granelero, incluido el equipamiento del silo.