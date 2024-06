Organización ciudadana “ReAcción” reclama que escuelas se caen y Nenecho no rinde recursos de Fonacide

Desde el 2019, la municipalidad capitalina ya no puede acceder a los fondos de Fonacide (ahora Fonae) porque el Ministerio de Economía le bloqueó la cuenta por falta de rendición administrativa. Esos fondos “congelados” totalizan alrededor de G. 50.000 millones. El dinero está, pero los estudiantes de la ciudad de Asunción siguen escolarizados en instituciones educativas que se caen a pedazos.

David Riveros, de la Organización ReAcción, aseguró que el intendente Óscar Nenecho Rodríguez “no tocó” los G. 50.000 millones. Según el ciudadano, la justificación que dieron desde la Municipalidad para no utilizar este dinero es que no reciben transferencias del Fonacide debido a la deuda que tienen con el Ministerio de Economía y Finanzas por no pagar el 15% de impuestos inmobiliarios.

Según explicó David Riveros, la Municipalidad recibió la última transferencia en el 2018.

Por falta de transferencias no se hicieron obras

A consecuencia, Asunción dejó de recibir cerca de G. 50.000 millones del Fonacide (que ahora es el Fonae).

Por no tener ese dinero disponible, en Asunción no se han hecho obras en materia de aulas para escuelas ni en lo referente a la alimentación escolar.

Todo, a decir de David Riveros, se debe a “la incompetencia de la Municipalidad” a la hora de priorizar el sector educativo, hecho que la organización nota desde la administración de Nenecho Rodríguez.

Riveros resaltó que Nenecho asumió la intendencia con un saldo de cerca de G. 16.000 millones, por lo que -como organización ciudadana- exigieron varias veces es que este dinero se ejecute. “Si el dinero está, se puede ejecutar para los fines dispuestos en la ley. La lentitud con la que esos fondos se han ejecutado a nosotros nos frustró; perjudicó a la comunidad educativa asuncena”, criticó David Riveros.

Todavía quedan G. 10.000 millones

Según el entrevistado, de esos G. 16.000 millones que existían en el 2018, hoy todavía quedan cerca de G. 10.000 millones.

“En estos seis años, la Municipalidad fue incapaz de ejecutar este dinero, y las urgencias las conocemos todos. Hay peligros de derrumbe, escuelas infestadas por termitas, goteras, grandes necesidades en términos de infraestructura”, describió Riveros.

Para los ciudadanos es inadmisible y absurdo que la Municipalidad asuncena, y especialmente la administración de Nenecho, no hayan priorizado el sector educativo para que estos recursos se puedan ejecutar a tiempo.

“Cuando asumió recién dijo que todavía se ponía al día, después argumentó bloqueos y procesos burocráticos. Hoy qué nos van a decir desde el Ejecutivo”, cuestionó.

Concluyó diciendo que no ven con buena fe al ejecutivo municipal, por lo que seguirán trabajando con la Junta y demás direcciones relacionadas para asegurar que estos fondos provean de lo necesario a estudiantes.