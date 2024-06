Exigen a Enrique Riera acción ante 599 casos de doble cédula

La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) se reunió ayer con el ministro Enrique Riera, en prosecución al hallazgo del dirigente de su partido Claudio Hilscher, quien detectó en el padrón casi 600 casos de personas residentes en Itapúa que portan dos cédulas “legales” distintas, abriendo la posibilidad no solo de fraude electoral, sino de delitos más graves.

“Él (Hilscher) se puso a ver el padrón de Itapúa y pudo detectar 600 casos y puede haber más de que una misma persona tenga dos números de cédula diferente: misma fecha de nacimiento, mismo padres, misma edad, o sea, no es un caso de homonimia”, relató Vallejo sobre el hallazgo.

Remarcó que se vio obligada a solicitar audiencia con el ministro del Interior, Enrique Riera, ya que incluso desde la Cámara Baja aprobaron pedidos de informes y una resolución instando al Ejecutivo a tomar medidas, pero hasta ahora no pasó nada.

“Es una situación que permite todo, mal pensando, creo que es una situación grave que hasta ahora, y por suerte el ministro me escuchó y le he acercado la documentación, porque hemos instado al Ejecutivo actual y no hemos tenido ningún tipo de respuesta”, dijo la diputada capitalina.

Doble cédulas: se podría votar dos veces, dice Vallejo

Vallejo apuntó que incluso lo menos grave sería que estas personas voten dos veces, que pueden hacerlo tranquilamente, ya que incluso puede tener consecuencias civiles y penales, incluso ligadas al crimen organizado.

“La respuesta que me dio (el Departamento de) Investigaciones en su momento es que cada una de estas personas tiene que iniciar por su lado el proceso, pero es un problema de la institución que tenés que ver las acciones para solucionar. (...) Esto tiene sus consecuencia no solo en el ambiente electoral, sino en la actividad civil, bancario-financiera e incluso el crimen organizado, pueden surgir muchas cosas en base a esto”, dijo.

Intervención en Identificaciones por diez casos

El pasado martes 18 se dispuso la intervención del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional por un plazo de tres meses, luego de que se detectaran diez casos de presunta emisión irregular de cédulas a extranjeros. En consecuencia, fueron apartados el jefe y subjefe.

Entre los casos más sonados detectados aparecen el exastro del fútbol, Ronaldo de Assis Moreira, alias Ronaldinho Gaucho, y el narcotraficante argentino Ibar Pérez Corradi.