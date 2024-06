Video: la advertencia de Horacio Cartes a quienes los “persiguieron”

Al igual que varios otros líderes de Honor Colorado, Horacio Cartes estuvo presente en el multitudinario cumpleaños del senador Javier Zacarías Irún esta mañana en Ciudad del Este. El titular del Partido Colorado habló de la “persecución” contra Sandra McLeod. “Era la guerra de la triple alianza, había que acabar contigo, pero estás viva”, expresó.

Sin mencionar nombres, aseguró que “siguen persiguiendo” pero que cree que ahora están “entretenidos” en otros asuntos. “Yo sé quiénes son, qué hicieron y la persecución que tuve está documentada de la A a la Z”, advirtió.

“Voy a ser jagua’i pero dije yo: Cuando llegue a la presidencia voy a ser un gran jagua’i. Un ministro del Interior de la anterior administración se fue a mi casa y me dijo: ‘Te tengo que decir presidente que información sensible habla de que te quieren matar’. Ahí se dio la discusión... pero ahí le insinué que yo sé quien es el que realmente me quiere matar”, relató.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A continuación, señaló que deben “arroparse” entre colorados.

Lea más: Video: las polémicas frases de Cartes en una seccional de Asunción

¿Cartes ya tiene a su candidato para el 2028?

En otro momento, Horacio Cartes dijo que como presidente de la ANR ya piensa en las elecciones presidenciales de 2028.

Manifestó que “huele” quién será el próximo presidenciable del cartismo, tomando los hombros del vicepresidente Pedro Alliana, quien también estuvo en el cumpleaños. Los seguidores del clan Zacarías imaginaron que se trataba de la ex intendente Sandra McLeod y corearon su nombre.